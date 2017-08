Zürich (ots) - Ein optimales Training für ein kleines Budget: Das

verspricht die neue Marke Only Fitness, mit der die Migros Aare

gemeinsam mit weiteren Genossenschaften in den Discount-Fitnessmarkt

eintritt. Das erste Only Fitness wird am 29. September 2017 in Bern

eröffnet.



Mit der Marke «Only Fitness» tritt die Migros schweizweit in den

Discount-Fitnessmarkt ein. Hinter dem neuen Konzept steht als

Verantwortliche die Genossenschaft Migros Aare. Sie arbeitet bei der

Lancierung des neuen Formats eng mit anderen Migros-Genossenschaften

zusammen.



Das neue Fitnesskonzept bietet aussergewöhnlich viele

Trainingsangebote zu einem äusserst attraktiven

Preis-/Leistungsverhältnis. «Only Fitness» ist ein professionelles

Fitnesserlebnis ohne Wellnessangebote - dafür mit dem wohl

abwechslungsreichsten Trainingsangebot in diesem Segment und

innovativen Cyber-Groupfitness-Kursen. Auch ist immer ein

Fitness-Instruktor vor Ort, der den Kundinnen und Kunden beratend zur

Seite steht.



Das Jahresabonnement im «Only Fitness» kostet 499 Franken, für 24

Monate kostet das Abo 399 Franken pro Jahr. Eine monatliche Zahlung

ist möglich.



Unkomplizierter Zugang zu Fitnesstraining «Wir möchten, dass

möglichst viele Menschen einen unkomplizierten Zugang zu einem

attraktiven Fitnesstraining finden», sagt Helko Roth, Leiter Business

Development im Direktionsbereich Freizeit der Migros Aare. So gehören

etwa Einsteigerinnen und Einsteiger oder Studierende zu den

Zielgruppen. Dank des vielfältigen Angebotes spricht «Only Fitness»

aber ebenso ambitionierte Sportlerinnen und Sportler an.



«Only Fitness» zeichnet sich zudem nicht nur durch kostengünstige

Trainingsmöglich¬keiten aus, sondern legt bei der Einrichtung

«grossen Wert auf eine frische, trendige und coole Raumgestaltung im

urbanen Stil», wie Helko Roth ausführt. Das erste «Only Fitness»

öffnet seine Türen am 29. September 2017 auf der Parkterrasse 14 beim

Hauptbahnhof in Bern. In der Zentralschweiz, in Emmenbrücke, wird im

Frühling 2018 ein Center eröffnet. Weitere Standorte in der übrigen

Schweiz sind in Planung.



Schönbühl, 15. August 2017



