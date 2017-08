PRETORIA (dpa-AFX) - Ein Gericht in Südafrika hat der Notenbank des Landes gegen Versuche politischer Einflussnahme den Rücken gestärkt. Ein Ersuchen die Verfassung anzupassen, um das Notenbankmandat zu ändern, wurde abgelehnt. Dies teilte Richterin Cynthia Pretorius beim Hohen Gericht Südafrikas am Dienstag in Pretoria mit.

Zuvor hatte die Antikorruptionsbeauftragte Busisiwe Mkhwebane den Gesetzgeber zu einer Verfassungsänderung aufgerufen, die den Weg frei machen sollte für eine Änderung des offiziellen Auftrags der "South African Reserve Bank" (SARB). Statt - wie bei Notenbanken üblich - das Ziel der Preisstabilität zu verfolgen, sollten die Währungshüter demnach das "sozioökonomische Wohl der Bürger" als oberstes Ziel anstreben. Die SARB warf Mkhwebane Kompetenzüberschreitung und fehlendes Verständnis für die Rolle der Zentralbank vor.

Derzeit strebt die Regierungspartei "African National Congress" (ANC) die Verstaatlichung der Notenbank an, die sich bislang im Besitz privater Anteilseigner befindet. Mehr als 660 Eigentümer halten jeweils höchstens 0,5 Prozent der Anteile. Sie haben allerdings kein Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung von Posten und bezüglich des geldpolitischen Kurses, weshalb eine Verstaatlichung zunächst keine unmittelbare Auswirkung auf die Unabhängigkeit der Notenbank hätte.

Eine Änderung des Mandats hingegen hätte einen Eingriff in die Unabhängigkeit bedeutet. Allerdings hatte die Antikorruptionsbeauftragte mit ihrem Vorstoß zuletzt keinen Rückhalt aus der Regierungspartei./tos/bgf/stb

