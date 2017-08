Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat der deutschen Wirtschaft eine weiter gute Verfassung bescheinigt. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzte sich im zweiten Vierteljahr 2017 mit fast unveränderter Dynamik kräftig fort", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht. "Wachstumstreiber war die Binnenwirtschaft." Erst am Morgen hatte das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2017 um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist.

Das Wirtschaftsministerium betonte, vor allem die privaten und die staatlichen Konsumausgaben hätten zugenommen, aber auch die Investitionen in Ausrüstungen und in Bauten. Das Wachstum im produzierenden Gewerbe bleibe in der Tendenz spürbar aufwärtsgerichtet, auch wenn es im Juni seine Erzeugung etwas eingeschränkt habe. Die ansteigenden Aufträge in der Industrie deuteten auf ein Produktionswachstum auch im dritten Vierteljahr hin. Die Stimmung in der Wirtschaft nannten die Konjunkturexperten von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) "ausgezeichnet".

Die Verbraucherpreise hätten sich vor dem Hintergrund stabiler Energiepreise normalisiert, erklärten sie weiter. Die Kauflaune der Verbraucher bleibe dennoch "ungebrochen". Der Beschäftigungsaufbau setze sich zudem weiter fort. Auch Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung seien in der Tendenz rückläufig. Dennoch blieben strukturelle Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu bewältigen, warnte das Ministerium und verwies auf weiter sehr große regionale Unterschiede bei der Arbeitslosigkeit, den Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit und die Integration der Flüchtlinge.

