Die weiter auf eine Entspannung hindeutenden Signale in der Nordkorea-Krise dürften die Wall Street auch am Dienstag antreiben - allerdings mit einem moderateren Tempo. Die Marktteilnehmer setzen weiter darauf, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt zwischen Nordkorea und den USA kommen wird. Nach Tagen der verbalen Eskalation ließ Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über die Staatsmedien verbreiten, dass er noch keine Entscheidung über den Abschuss von Raketen auf US-Gebiet getroffen habe. Er wolle die Entwicklungen in Washington noch "etwas länger" beobachten.

"Der Aktienmarkt dürfte weiter nach oben laufen", so Aktien-Stratege Dan Miller von GW&K Investment Management. "Entwicklungen wie die in Nordkorea oder am Wochenende in Virginia dürften wieder stärker in den Hintergrund treten", ergänzt der Teilnehmer. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu. Am Vortag hatte der S&P-500 mit einem Plus von 1,0 Prozent den größten Tagesgewinn seit Anfang April verzeichnet.

Für Abwechslung könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vor der Startglocke werden die Import- und Exportpreise für Juli, der Einzelhandelsumsatz für Juli und der Empire State Manufacturing Index für August veröffentlicht. Nach der Eröffnung folgen noch die Lagerbestände für Juni. Allerdings sind die Augen der Investoren bereits auf das am Mittwoch anstehende Fed-Protokoll der Sitzung aus dem Juli gerichtet. Zuletzt hatten überraschend niedrige Verbraucherpreise die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinsschritten Zeit lassen dürfte, denn die Jahresinflation in den USA liegt noch immer unter dem Fed-Ziel von 2 Prozent.

Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway teilte am Montag nach der Schlussglocke mit, bei General Electric komplett ausgestiegen zu sein und die Beteiligungen an IBM, Costco Wholesale und Sirius XM Holdings reduziert zu haben. Dagegen kaufte Berkshire 17,5 Millionen Aktien von Synchrony Financial. Die Aktie legte nachbörslich deutlich zu, zeigt sich aktuell jedoch noch nicht aktiv. Die Aktien von General Electric geben vor Handelsbeginn um 0,5 Prozent nach, IBM legen um 0,1 Prozent zu. Die Papiere von Costco werden noch nicht gehandelt.

