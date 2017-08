Lauda-Königshofen - Verizon-Aktie vor einem weiteren Kursschub?! Chartanalyse Zwar steckt die Aktie von Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) übergeordnet noch immer in einen seit Juli 2016 intakten Abwärtstrend und setzte von 56,95 US-Dollar ein Verlaufstief von 42,80 US-Dollar bis Juli dieses Jahres zurück, die letzten Wochen aber zeigen eine deutliche und vor allem dynamische Gegenwehr der Bullen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

