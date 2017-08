Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche erneut in gemächlichen Bahnen verlaufen. Aufgrund der immer noch andauernden Sommerferien und der ruhigen Nachrichtenlage habe sich das Volumen um 24.5% auf CHF 1.4 Mio. reduziert, so das Finanzinstitut gegenüber AWP. Die Anzahl der Abschlüsse habe sich derweil aufgrund einiger kleineren Transaktionen auf 87 von 73 erhöht. Der ZKB KMU-Index sank um 0.3% auf 1'375.26 Punkte. Grössere Volumen gab es einmal mehr im aktuellen Umsatzleader Cendres+Metaux (CHF 559'850). Espace Real Estate generierten dahinter CHF 132'660 und Rapid Holding CHF 124'635. Letztere legten seit Jahresbeginn um über 15% zu. Es scheine sich seit Längerem ein Investor in dem Titel zu positionieren, so die ZKB. In der vergangenen Handelswoche büsste der Titel allerdings 1.0% ein.

Bei den Gewinnern stiegen Weiss+Appetito mit einem Plus von 11.1% mit Abstand am deutlichsten. Dahinter legten Precious Woods um 2.5% und Lagerhäuser der Centralschweiz um 1.5% zu. Auf der Gegenseite gingen AEK Energie um 4.7% zurück, gefolgt von Cendres+Metaux (3.1%) und NZZ (1.7%). Stadtcasino Baden verloren 1,1%. Zu sämtlichen Kursgewinnern und -verlierern gab es keine Neuigkeiten.

Darüber hinaus dominierten erneut die Regionalbanken mit ihren Halbjahresberichten das Nachrichtenaufkommen. Trotz der Neuigkeiten aus dem Sektor gab es keine Abschlüsse in den Aktien.

Die Spar- und Leihkasse Riggisberg steigerte im ersten Semester 2017 den Gewinn um 14.8% auf CHF 0.71 Mio. Der Geschäftserfolg lag mit CHF 0.98 Mio. um 24.9% über dem Vorjahreswert. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft verbesserte sich um 7.8% auf CHF 3.10 Mio.

Die Ersparniskasse Affoltern im Emmental dagegen verdiente in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres etwas weniger, der Gewinn sank um 0.5% auf CHF 0.36 Mio. Der Geschäftserfolg sank ebenfalls (1.6% auf CHF 0.76 Mio.).

Einen stabilen Halbjahresgewinn von CHF 0.8 nach CHF 0.9 Mio. wies die Bank Brienz Oberhasli aus. Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft stieg um 12% auf CHF 3.77 Mio.

Auch die Alpha Rheintal Bank konnte ihren Gewinn mit CHF 3.8 Mio. im Vorjahresvergleich gut halten. Der Geschäftserfolg wurde mit CHF 4.5 Mio. ebenfalls geringfügig über der Vergleichsperiode ausgewiesen. Im Zinsgeschäft ging der Nettoerfolg marginal auf CHF 8.0 Mio. zurück.

Ausserdem legte das Grand Resort Bad Ragaz die Umsatzergebnisse vor. Demnach setzte die Gruppe mit CHF 53.0 Mio. um 5% weniger als im ersten Halbjahr 2016 um. Die Auslastung des Grand Hotels fiel um 56.2% nach 61.8% zurück. Bei der Clinic Bad Ragaz stieg die Zimmerauslastung dagegen auf 75.9% von 65.4%. (Quelle: awp)

Wochennews

Die Spar + Leihkasse Riggisberg (SLR) hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2017 deutlich gesteigert. Der Gewinn legte um 14,8% auf CHF 0.71 Mio. zu. Der Geschäftserfolg lag mit CHF 0.98 Mio. gar um 24.9% über dem Vorjahreswert. Im Zinsengeschäft konnte die SLR den Nettoerfolg um 7.8% auf CHF 3.1 Mio. steigern. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich derweil um 1.1% auf CHF 2.02 Mio. Das Kosten-Ertragsverhältnis liege nun mit 59.4% deutlich unter dem strategischen Zielwert von 65%. Die Bilanz der SLR wuchs per Mitte 2017 um 2.4% auf CHF 519 Mio. Die anrechenbaren Eigenmittel belaufen sich dabei auf CHF 53.5 Mio., womit ...

