Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag zur Mittagszeit leicht tiefer. Der SMI hatte die Sitzung zunächst etwas fester eröffnet, fiel aber im Verlauf des Vormittags zwischenzeitlich gar wieder auf unter 9'000 Punkte zurück. In den vergangenen Tagen sei im Nordkorea-Konflikt zwar von beiden Parteien - den USA und Nordkorea selbst - kein weiteres Öl ins Feuer gegossen worden, kommentiert ein Marktbeobachter. Aber: "Nordkorea ist und bleibt unberechenbar, und die Sorgen über eine weitere Eskalation könnten jederzeit wieder zurückkehren."

Ohnehin sei nach der Erholung vom Vortag die Frage, ob es neben technischen Käufern inmitten der weiterhin schwelenden politischen Krise neue langfristige Käufer gibt, die ebenfalls auf den Zug aufspringen, so ein Analyst. Andere europäische Börsenplätze verbuchen anders als der hiesige Markt am Dienstag noch leichte Gewinne. Auch ist der Franken zum Euro etwas erstarkt, der Euro hält sich aber noch über 1,14 CHF. Am Nachmittag stehen in den USA mehrere wichtige Konjunkturdaten an, die noch grössere Impulse liefern könnten.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.55 Uhr 0,13% tiefer bei 9'019,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert ebenfalls 0,13% auf 1'437,05 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,14% auf 10'262,14 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...