FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht die von ihr initiierten erweiterten Anleiheankäufe der Zentralbanken des Eurosystems (APP) von ihrem Mandat gedeckt. "Wir nehmen die Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts zur Kenntnis. Das Erweiterte Ankaufprogramm (APP) ist unserer Ansicht nach vollkommen von unserem Mandat gedeckt", heißt es in einer Mitteilung der EZB. Nun müsse der Europäische Gerichtshof (EuGH) abschließend darüber urteilen.

Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht mitgeteilt, dass es "gewichtige Gründe" dafür sieht, "dass die dem Anleihenkaufprogramm zugrundeliegenden Beschlüsse gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Mandat der Europäischen Zentralbank für die Währungspolitik hinausgehen und damit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten übergreifen".

Das Karlsruher Gericht hat dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor diesem Hintergrund mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, über die dieser im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens gemäß Artikel 105 der EuGH-Verfahrensordnung entscheiden soll. Gegenwärtig kaufen die Zentralbanken des Eurosystems monatlich Anleihen für 60 Milliarden Euro. Beobachter erwarten jedoch, dass die EZB das monatliche Volumen der Anleihekäufe 2018 weiter verringern und Ende 2018 auslaufen lassen wird.

Die deutschen Beschwerdeführer hatten in ihren Verfassungsbeschwerden geltend gemacht, dass das Europäische System der Zentralbanken (EZB plus nationale Zentralbanken) mit dem von ihm aufgelegten Programm zum Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors gegen das Verbot der Staatsfinanzierung mit der Notenpresse und das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung verstoße. Deshalb dürfe die Deutsche Bundesbank an diesem Programm nicht mitwirken. Auch seien der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung verpflichtet, geeignete Maßnahmen gegen das Programm zu ergreifen.

