Wiesbaden (ots) - Pauschalreisen kosteten im Juli 2017 durchschnittlich 14,7 % mehr als im Vormonat Juni. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, betraf der Preisanstieg zu Beginn der Sommerferien vor allem Reisen ins Ausland. Hierfür mussten Urlauber 15,4 % mehr als im Vormonat bezahlen, während Reisen innerhalb Deutschlands um 5,6 % teurer wurden.



Im Vorjahresvergleich erhöhten sich die Preise für Pauschalreisen mit + 4,3 % gegenüber Juli 2016 stärker als ein Jahr zuvor (+1,2 % von Juli 2015 auf Juli 2016). Dabei fiel der Preisanstieg für Reisen innerhalb Deutschlands mit + 5,0 % höher aus als für Auslandsreisen (+ 4,3 %).



Die vollständige Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseServ ice/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.



Weitere Auskünfte gibt:



Jan Otto, Telefon: +49 (0) 611 / 75 31 81 www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de