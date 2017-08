Beim Bau neuer Windparks verschärft sich laut Bundesnetzagentur der Wettbewerb. So ist der Zuschlagswert um über einen Cent pro Kilowattstunde gesunken. Die Subvention für jede Kilowattstunde liegt nun bei 4,28 Prozent.

Der Wettbewerb beim Bau neuer Windparks nimmt an Schärfe zu. Die Bundesnetzagentur gab am Dienstag die Ergebnisse der zweiten Ausschreibungsrunde für Windenergieprojekte an Land bekannt. "Der durchschnittliche Zuschlagswert ist im Vergleich zur ersten Runde um über einen Cent pro Kilowattstunde gesunken", sagte der Präsident der Behörde, Jochen Homann.

