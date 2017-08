DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich und Italien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt geschlossen. In Südkorea ruhte der Börsenhandel wegen des Tags der Unabhängigkeit.

AKTIENMÄRKTE (12.32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.468,50 +0,20% +10,38% Euro-Stoxx-50 3.463,14 +0,36% +5,25% Stoxx-50 3.061,52 +0,08% +1,69% DAX 12.199,62 +0,28% +6,26% FTSE 7.383,99 +0,41% +3,38% CAC 5.141,71 +0,39% +5,75% Nikkei-225 19.753,31 +1,11% +3,34% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,75 -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,42 47,59 -0,4% -0,17 -16,8% Brent/ICE 50,45 50,73 -0,6% -0,28 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,33 1.281,30 -0,5% -6,97 +10,7% Silber (Spot) 16,87 17,08 -1,2% -0,20 +5,9% Platin (Spot) 960,60 970,00 -1,0% -9,40 +6,3% Kupfer-Future 2,90 2,90 -0,1% -0,00 +15,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die weiter auf eine Entspannung hindeutenden Signale in der Nordkorea-Krise dürften die Wall Street auch am Dienstag antreiben - allerdings mit einem moderateren Tempo. Die Marktteilnehmer setzen weiter darauf, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt zwischen Nordkorea und den USA kommen wird. Nach Tagen der verbalen Eskalation ließ Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über die Staatsmedien verbreiten, dass er noch keine Entscheidung über den Abschuss von Raketen auf US-Gebiet getroffen habe. Er wolle die Entwicklungen in Washington noch "etwas länger" beobachten. Am Vortag hatte der S&P-500 mit einem Plus von 1,0 Prozent den größten Tagesgewinn seit Anfang April verzeichnet. Für Abwechslung könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Allerdings sind die Augen der Investoren bereits auf das am Mittwoch anstehende Fed-Protokoll der Juli-Sitzung gerichtet. Zuletzt hatten überraschend niedrige Verbraucherpreise die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinsschritten Zeit lassen dürfte, denn die Jahresinflation in den USA liegt noch immer unter dem Fed-Ziel von 2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:10 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: +10,3 zuvor: +9,8 16:00 Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem starken Wochenstart geht es am Dienstagmittag an Europas Börsen nur noch langsam nach oben. "Der deutsche Aktienindex hat bereits den Großteil des Spielraums der Bärenmarkt-Rally ausgeschöpft", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Die Frage sei nun, ob nach den kurzfristig orientierten Käufern nun auch längerfristig orientierte Anleger an den Markt kämen. "Sollte das nicht der Fall sein, drohen neue Rückschläge", so der Marktanalyst. Der Euro hat sich schon wieder gefangen. Mit 1,1760 notiert er zwar noch etwas niedriger als am Montagabend, aber auch schon wieder etwas höher als am Dienstagmorgen. "Die Zahlen sind eine Enttäuschung", lautet die Einschätzung eines Aktienhändlers zu den Zweitquartalzahlen von K+S. Das Gewinnziel für 2020 bezeichnet das Unternehmen als "nicht mehr realistisch". K+S fallen deutlich zurück. Die Aktie von Danone steigt dagegen deutlich. Positiv wertet ein Aktienhändler, dass Kreisen zufolge der aktivistische US-Investor Corvex Management bei den Franzosen eingestiegen sein soll. Im Blick steht auch die Linde-Aktie. Hier wird es langsam konkret mit der geplanten Fusion mit Praxair. Die Annahmefrist für Tauschangebot beginnt mit dem heutigen Tag und endet am 24. Oktober. Die Aktionäre erhalten für jede Linde-Aktie 1,54 Aktien an der neuen Linde plc Holding. Linde legen leicht zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.55 Uhr Mo, 17.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1745 -0,14% 1,1761 1,1786 +11,7% EUR/JPY 129,65 -0,15% 129,85 129,04 +5,5% EUR/CHF 1,1410 -0,46% 1,1463 1,1451 +6,5% EUR/GBP 0,9121 +0,51% 0,9074 1,1018 +7,0% USD/JPY 110,39 -0,01% 110,40 109,50 -5,6% GBP/USD 1,2876 -0,66% 1,2961 1,2987 +4,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die am Montag eingeleitete Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Anleger agierten wieder mutiger angesichts des sich weiter entspannenden Konflikts zwischen den USA und Nordkorea und schlossen sich damit den Vorgaben aus den USA und Europa an. Am stärksten legte die Börse in Tokio mit 1,1 Prozent zu. Zum einen kam hier zusätzlicher Rückenwind vom nachgebenden Yen, zum anderen hatte die Tokioter Börse am Montag als einzige deutliche Verluste eingefahren und insofern Nachholbedarf aufgebaut. In Schanghai legte der Index nur leicht zu, in Hongkong gingen Gewinne in der letzten halben Handelsstunde komplett verloren. Die in der Vorwoche noch zu den Gewinnern zählenden sicheren Häfen wie Yen, Gold und Anleihen waren in dem stimmungsmäßig verbesserten Umfeld nicht gefragt. Der Dollar stieg über die Marke von 110 Yen und lag damit gut 1 Yen höher als zur gleichen Vortageszeit. Gestützt wurde die US-Währung auch von den Aussagen vom Präsidenten der New Yorker US-Notenbankfiliale, William Dudley. Er rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Außerdem bezeichnete er in einem Interview Annahmen als angemessen, dass die US-Notenbank im September mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen werde.

CREDIT

Die Entspannung in der Nordkorea-Krise wirkt an den europäischen Kreditmärkten auch am Dienstag nach. Mit den Risikoprämien geht es weiter nach unten. Sollte sich die Dynamik fortsetzen, dürften nach Einschätzung der Commerzbank die geopolitisch bedingten Kursrückgänge bald wieder ausgeglichen sein. Dann befänden sich die Anleger voll im Sommerloch, denn größere Impulse deuten sich angesichts der praktisch zu Ende gegangenen Berichtssaison und dem geringen Emissionsvolumen bis auf weiteres nicht an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Linde: Annahmefrist für Praxair-Fusion läuft bis 24. Oktober

Bei der angekündigten Milliardenfusion von Linde mit dem amerikanischen Industriegasekonzern Praxair wird es konkret. Nach der Genehmigung durch die Finanzaufsicht Bafin legte der Münchener Konzern sein offizielles Tauschangebot für die eigenen Aktionäre vor.

MVV steigert Umsatz und Gewinn leicht - Prognose bestätigt

MVV Energie hat in den ersten neun Monaten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn leicht gesteigert. Die kühle Witterung sowie eine leichte Erholung der Abfall- und Biomassepreise gaben dem Mannheimer Versorger von Oktober bis Ende Juni Rückenwind. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 per Ende September, wonach der Umsatz wie auch das bereinigte EBIT leicht steigen sollen, wurde bekräftigt.

WCM nach gutem Halbjahr optimistischer für Mieterlöse 2017

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr fortgesetzt und sich bei der Jahresprognose für die Mieteinnahmen optimistischer gezeigt. Diese werden laut WCM "wahrscheinlich am oberen Ende oder leicht über der Prognose von 42 bis 44 Millionen Euro liegen". Die Schätzung für die Funds from Operations (FFO I) 2017 bestätigte der Vorstand mit 23 bis 24 Millionen Euro.

Hedgefonds steigt beim Kochboxen-Onlinedienst Blue Apron ein

Der Hedgefonds Jana Partners ist beim US-Onlineanbieter für Kochboxen Blue Apron eingestiegen. Nachdem Jana die Übernahme von 2 Prozent an der Blue Apron in einer Pflichtmitteilung bekanntgegeben hatte, schoss der Aktienkurs des Kochboxen-Anbieters um 5 Prozent in die Höhe. Vertreter beider Firmen wollten sich auf Anfrage nicht weiter äußern.

Gericht verurteilt VW-US-Beteiligung Navistar wegen Pannenmotoren

Der US-Lkw-Hersteller Navistar ist für eine mangelnde Informationspolitik verurteilt worden. Das Unternehmen, an dem der Wolfsburger Autobauer VW mit 16,6 Prozent beteiligt ist, muss 31 Millionen US-Dollar Schadensersatz leisten, da er nicht über Probleme mit bestimmten Motoren berichtet hatte. Diese Entscheidung einer Geschworenenjury im Bundesstaat Tennessee war das erste Urteil in einer Reihe von Verfahren wegen eines pannenanfälligen Motorenmodells.

Ryanair fordert beschränkten Alkoholausschank an britischen Airports

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 15, 2017 06:39 ET (10:39 GMT)

Die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair hat genug von randalierenden betrunkenen Passagieren und daher die britischen Flughäfen aufgefordert, den Einschränkung von Alkoholausschank deutlich einzuschränken. Bars und Restaurants in den britischen Airports sollten beim Ausschank von Alkohol auf die Vorlage des Flugtickets bestehen und nur noch zwei alkoholische Getränke pro Ticket verkaufen, forderte Ryanair am Montagabend. Vor 10.00 Uhr sollten sie ganz auf den Alkoholausschank verzichten.

Transocean kauft norwegische Songa Offshore für 1,2 Mrd Dollar

Der Ölplattform-Betreiber Transocean will die norwegische Songa Offshore übernehmen. Das in Zug ansässige Unternehmen bietet 47,50 norwegische Kronen je Aktie für Songa, das ist ein Aufschlag von 40 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag. Das Gebot liegt insgesamt bei 9,1 Milliarden Kronen oder umgerechnet rund 1,2 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2017 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.