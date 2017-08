Adliswil (ots) -



Es klingt unglaublich, ist aber wahr: Der grosse FC Bayern München

hat sich einen technisch versierten Spezialisten aus der Schweiz

geholt. Sein Name: Dominic Dür. Dabei handelt es sich aber nicht um

einen Fussballspieler, sondern um einen Schweizer Jung-Unternehmer

aus dem Bereich der Sanierung von Bau-Glasscheiben.



Dieser hat nämlich mit seinem Unternehmen ein neues, innovatives

technisches Verfahren entwickelt, dank dem sich selbst die

gravierendsten Glasschäden aller Art innert Tagesfrist sanieren

lassen. Dies war der Grund, weshalb er einen Anruf von den

Verantwortlichen des FC Bayern erhielt - denn die grossen

Glasscheiben der VIP-Tribüne des Allianz-Stadions, in dem der FC

Bayern München seine Heimspiele austrägt, hatten sehr gelitten und

hätten eigentlich ausgewechselt werden müssen. Dank Dominic Dür und

seinen Spezialisten war dies nicht mehr nötig: Er und sein Team

konnten die Glasscheiben vor Ort sanieren und ersparten so die

immensen Kosten für den Glasersatz. Ganz zu schweigen davon, dass

dies die viel umweltfreundlichere Lösung darstellt. Überhaupt hat

Dominic Dür mit seinem Spezialisten-Team sehr oft ungewöhnliche

Spezialfälle zu lösen. Da wäre zum Beispiel der Fall einer

Spezialglasscheibe zu erwähnen, die er für das Forensische Institut

Zürich sanieren musste - dabei handelte es sich eine

Spezialglasscheibe, auf der oft heikle kriminalistische Analysen

durchgeführt werden. Ein weiteres aussergewöhnliches Beispiel

gefällig? Die Deutsche Bundeswehr hat Dominic Dür und sein

Spezialisten-Team letzthin für die Sanierung einer speziellen

Frontscheibe für eines ihrer Kriegsmarineschiffe aufgeboten - die

Mission wurde voll erfüllt. Genauso übrigens wie für die SBB, die

Vandalenschäden an den Glasscheiben in ihren Bahnhöfen und Immobilien

durch die Spezialisten von GlassDoc sanieren liess. Dominic Dür liebt

besondere Herausforderungen und ungewöhnliche Aufgaben, die nicht

alltäglich sind. "Da müssen wir immer aufs Neue beweisen, dass unsere

neue und innovative Technologie auch den kompliziertesten Fällen

gewachsen ist", mein Dür. Er hofft, dass diese auch weiterhin auf ihn

und sein Startup-Unternehmen, welches inzwischen nicht nur in der

Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich tätig ist,

zukommen werden. Dominic Dür - der Mann für besonders heikle Fälle.



