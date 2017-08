Leipzig (ots) - Das deutschlandweite Musikvermittlungsprojekt "Ein ARD-Konzert macht Schule" geht unter Federführung des MDR in die vierte Runde. Georg Friedrich Händel soll Schüler zum Komponieren anregen. Die besten Ideen werden beim Abschlusskonzert am 3. Mai 2018 in Halle an der Saale präsentiert.



Musikunterricht mal anders: Unter dem Motto "Mach deine Schule berühmt!" sind Schüler ab Klasse 5 und ihre Lehrer aufgerufen, im Unterricht zu komponieren und Klangexperimente zu wagen. Inspiriert von Georg Friedrich Händel können die Kinder und Jugendlichen eigene Stücke schreiben - klassische Rondos ebenso wie Klangcollagen oder freie Kompositionen zum Thema Wasser. Erstmals orientiert sich das ARD-Projekt zeitlich am Schuljahr, so dass es sich in den Lehrplan integrieren lässt.



Den Lehrern werden kostenloses Unterrichtsmaterial, Video-Tutorials und eine Komponier-Software zur Verfügung gestellt. Bis Mitte Dezember können die Schulklassen ihre Kompositionen einreichen. Unter allen Einsendungen werden die drei spannendsten Ideen ausgewählt, die dann unter Anleitung professioneller Arrangeure den letzten Schliff für die große Aufführung bekommen.



Beim Abschlusskonzert mit dem MDR-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor am 3. Mai 2018 in Händels Geburtsstadt Halle an der Saale erleben die Kompositionen der Schüler dann ihre Premiere. Das Konzert wird bundesweit live im Radio sowie als Videostream im Internet und im MDR-Fernsehen übertragen. Prominente Paten beim "Händel-Experiment" sind die Pianistin Ragna Schirmer und der YouTuber Marti Fischer.



Das ARD-Projekt zur Musikvermittlung an Schulen wurde 2013 gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat ins Leben gerufen. In den Vorjahren standen die Komponisten Antonín Dvorak, George Gershwin und Antonio Vivaldi im Mittelpunkt. Neben dem Bundesverband Musikunterricht e.V. (BMU) wird die ARD-Aktion durch die Bildungsagenturen der Länder, die Stiftung Händel-Haus Halle und den Deutschen Musikrat unterstützt. Alle Informationen zum Projekt gibt es online auf www.händel-experiment.de.



Logo und Pressefoto zum Händel-Experiment stehen auf http://ard-foto.de zur Verfügung.



