Masimo (NASDAQ:MASI) gab heute bekannt, dass die Dubai Health Authority (DHA) die Regierungsbehörde, die das Gesundheitssystem von Dubai überwacht ihr derzeitiges Inventar an Masimo-Geräten und -Technologie erweitert, indem in zwei Krankenhäusern in Dubai das Masimo Patient SafetyNet™*, ein ergänzendes System zur Fernüberwachung und Klinikerbenachrichtigung, implementiert wird.

Masimo Patient SafetyNet ermöglicht es, auf Informationen von bettseitigen Monitoren, wie beispielsweise Masimo Root mit Radical-7 oder das tragbare Radius-7Pulse CO-Oximeter, von einer zentralen Betrachtungsstation aus zuzugreifen. Ändern sich die gemessenen Werte eines Patienten was auf eine Verschlechterung des Zustandes des Patienten hindeuten könnte -, so schickt Patient SafetyNet automatisch drahtlose Warnsignale direkt an die Kliniker, wo immer sich diese gerade befinden. Darüber hinaus kann Patient SafetyNet Patientendaten, darunter Aufnahmedaten, Vitalparameter, Frühwarnwerte und andere physiologische Parameter, automatisch direkt an das elektronische Patientenaktensystem des Krankenhauses übertragen, was zur Verbesserung der Arbeitsabläufe der Kliniker beiträgt und die Gefahr von Transkriptionsfehlern reduziert.

Dr. Andreas Taenzer und Kollegen stellten in einer 11-monatigen Studie am Dartmouth-Hitchcock Medical Center fest, dass die Verwendung von Patient SafetyNet und Masimo SET Pulsoximetrie im Rahmen einer umfassenden Alarmmanagementstrategie zu einer Reduzierung der Rettungsmaßnahmen um 65 und der Verlegungen auf die Intensivstation um 48 führte, was wiederum eine Kostensenkung um 1.480.000 USD zur Folge hatte.1,2 In einem nachfolgenden Artikel gaben sie bekannt, dass Dartmouth-Hitchcock nach fünf Jahren null vermeidbare Todesfälle und Fälle von Hirnschäden aufgrund von Opioiden seit der Installation von Patient SafetyNet hatte.2 Nach zehn Jahren, im Jahr 2016, berichteten sie, dass die Anzahl der ungeplanten Verlegungen auf die Intensivstation um 50 und die Anzahl der Rettungsmaßnahmen um 60 reduziert wurden, und das trotz eines Anstiegs der akuten Patientenzustände sowie der Belegung.3

Die zwei Kliniken der Dubai Health Authority, die Patient SafetyNet implementieren, sind das Dubai Hospital (625 Betten), das allgemeine medizinische Versorgung und chirurgische Behandlung bereitstellt, sowie das Latifa Hospital (367 Betten), das auf die Gesundheitsfürsorge für Mütter und Kinder spezialisiert ist. Dubai Hospital hat sein erstes Patient SafetyNet im Jahr 2013 installiert. Latifa Hospital ist derzeit dabei, vier Systeme zu installieren, und für das Dubai Hospital ist ein weiteres System geplant. "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Masimo zu vertiefen", so Humaid Al Qatami, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Dubai Health Authority. "Die Mission der Dubai Health Authority ist es, ein integriertes und nachhaltiges Gesundheitssystem zu entwickeln, das gewährleistet, dass unsere umfassenden Gesundheitsleistungen den höchsten internationalen Standards entsprechen, und wir sind davon überzeugt, dass Masimos Überwachungsgeräte, die nun dank Patient SafetyNet noch stärker mit der Krankenhausinfrastruktur verbunden sind, uns helfen werden, dieses Ziel zu erreichen."

"Patient SafetyNet in Verbindung mit Masimo SET Pulsoximetrie ermöglicht die fortlaufende ergänzende Überwachung aktiver Patienten auf postoperativen Stationen und kann das Leben von Patienten, die Opioide einnehmen, retten helfen, um nur einige der vielen Vorteile zu nennen", so Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo. "Wir möchten der Dubai Health Authority, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die beste Gesundheitsversorgung der Welt zu bieten, Anerkennung dafür zollen, dass sie erkannt hat, wie wichtig es ist, ein solch bewährtes und leistungsstarkes zentralisiertes Beobachtungs- und Patientenüberwachungssystem zu implementieren."

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nicht invasiver Überwachungstechnologien. Unser Auftrag ist es, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Pflegekosten zu senken. 1995 hat das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion™ für Pulsoximetrie vorgestellt. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET hilft Klinikern auch nachweislich, schwere Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen zu reduzieren,1 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern2 und bei Verwendung für die kontinuierliche Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet™* in postoperativen Stationen Aktivierungen und Kosten für schnelle Reaktionen zu reduzieren.3,4,5 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet,6 darunter in 16 der Top-20-Krankenhäuser, die in der U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2016-17 (US-amerikanische Ehrenliste der besten Krankenhäuser von U.S. News World Report) aufgeführt sind.7 2005 hat Masimo die Technologie rainbow Puls-CO-Oximetrie vorgestellt. Damit wurde eine nicht invasive kontinuierliche Überwachung von Bestandteilen des Bluts möglich, wofür bisher invasive Verfahren erforderlich waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet), Pleth Variability Index (PVi) und seit kurzem Oxygen Reserve Index (ORi™) zusätzlich zu SpO 2 , Pulsfrequenz und Perfusionsindex (Pi). 2014 hat Masimo mit Root eine intuitive Plattform für die Patientenüberwachung und -vernetzung mit der Schnittstelle Masimo Open Connect™ (MOC-9™) vorgestellt, was es anderen Unternehmen ermöglichte, Root mit neuen Funktionen und Messfähigkeiten aufzurüsten. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7™, dem Pulsoximeter für Smartphones iSpO 2 und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat™ eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm.

ORi hat keine FDA-510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht verkäuflich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zur potentiellen Effektivität des Masimo Patient SafetyNet™. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf aktuellen Erwartungen zu zukünftigen, für uns relevanten Ereignissen und sind vorbehaltlich Risiken und Ungewissheiten, über die Prognosen schwierig zu treffen sind und von denen viele außerhalb unseres Einflusses liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten daher infolge diverser Risikofaktoren wesentlich und in ungünstiger Weise von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen gemachten abweichen. Dazu zählen unter anderem, jedoch nicht darauf beschränkt, Risiken im Zusammenhang mit unseren Annahmen über die Wiederholbarkeit der Ergebnisse klinischer Studien; Risiken im Zusammenhang mit unserer Ansicht, dass die einzigartigen nicht invasiven Messtechnologien von Masimo, einschließlich Masimo Patient SafetyNet, zu positiven klinischen Ergebnissen und zur Patientensicherheit beitragen; Risiken im Zusammenhang mit unserer Ansicht, dass die für die Medizin bahnbrechenden nicht invasiven Technologien von Masimo kostengünstige Lösungen und einzigartige Vorteile bieten; sowie weitere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der aktuellen von uns bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichte beschrieben sind. Diese erhalten Sie kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen realistisch sind, wissen wir nicht, ob sich unsere Erwartungen als zutreffend erweisen werden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die vorausgehenden Warnhinweise eingeschränkt. Sie werden aufgefordert, sich nicht ungebührlich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für den heutigen Zeitpunkt gelten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen oder die in unseren aktuellsten Berichten an die SEC enthaltenen "Risikofaktoren" zu aktualisieren, zu revidieren oder genauer darzulegen, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe, es sei denn, dies ist nach geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

