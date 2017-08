Der Ton zwischen Teheran und Washington wird wieder schärfer. Nachdem die USA neue Sanktionen verhängt haben, hält auch der Iran nicht mehr still und droht mit der Auflösung des Atomprogramms.

Vor dem Hintergrund neuer US-Sanktionen hat der iranische Präsident Hassan Ruhani damit gedroht, das iranische Atomprogramm wiederaufzunehmen. Das Land könne das "in einer Stunde und einem Tag" tun, sollte Washington mit "Drohungen und Sanktionen" gegen den Iran weitermachen, sagte Ruhani am Dienstag zu Abgeordneten. Sobald das Programm wieder am Laufen sei, könnte es schnell auf eine weiter fortgeschrittene Stufe gebracht werden, als es das 2015 bei der Unterzeichnung des Atomabkommens mit den UN-Vetomächten und Deutschland gewesen sei, sagte Ruhani.

Die Abmachung hatte die Werte angereicherten Urans des Irans begrenzt, dafür sollten internationale ...

