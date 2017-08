Köln - Die Hauptaktienmärkte gaben im Juli gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 1,0% nach, was vor allem durch Wechselkursverluste bei US-Dollar, Pfund und Yen bedingt war, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth-Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).

