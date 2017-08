Wien - Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) knüpft nach Angaben des Managers KFM Deutsche Mittelstand auch 2017 nahtlos an die erfolgreiche Entwicklung der vorangegangenen Jahre an, so die Experten von "FONDS professionell".Das Fondsvolumen habe - Stand 8. August 2017 - auf nunmehr 50,30 Millionen Euro ausgeweitet werden können. Der Fonds erfülle mit dem Überschreiten der strategisch wichtigen Marke von 50 Millionen Euro eine wichtige Voraussetzung von Vermögensverwaltern, Banken und institutionellen Anlegern, um in deren Anlageuniversum aufgenommen zu werden.

