Wien - Zwei Vorreiter der Passiv-Branche haben sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie wollen nichts Geringeres als den Fondsmarkt in Europa umkrempeln, so die Experten von "FONDS professionell".Dafür würden Hector McNeil and Nik Bienkowksi nun die erste White-Label-Plattform für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) gründen.

Den vollständigen Artikel lesen ...