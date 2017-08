Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Terror, Anschläge, Messerattacken: Die Brutalität des Islamischen Staats versetzt Europa immer wieder in Schrecken. Doch wie entwickelte sich die anfangs im Irak operierende Terror-Miliz zu einer weltweit agierenden Organisation? In der ZDFinfo-Dokumentation "Wurzeln des Bösen - Die Geburtsstunde des IS" zeichnet Journalist Paul Moreira am Donnerstag, 17. August 2017, um 20.15 Uhr, den Weg vom Widerstand gegen die US-Besatzung im Irak bis zum Entstehen der Terrorgruppe IS nach.



Als im Januar 2015 Terroristen die Redaktionsräume von "Charlie Hebdo" stürmten, hörte der Journalist Paul Moreira die Schüsse aus seiner Wohnung. Das Attentat war das erste einer Serie, die in den folgenden Monaten Europa erschüttern sollten: Paris, Brüssel, Nizza, Berlin, Manchester, London. Durch die Brutalität der Szenen fühlte sich Moreira an seine Zeit im Irak erinnert, wo er ein Jahrzehnt zuvor über die amerikanische Besatzung und den Widerstand dagegen berichtete. Er reist erneut in das Land und trifft einige der alten Kämpfer wieder. Einige von ihnen kämpfen immer noch - doch nun in den Reihen des so genannten Islamischen Staates.



ZDFinfo wiederholt "Wurzeln des Bösen - Die Geburtsstunde des IS" am Mittwoch, 23. August 2017, um 1.15 Uhr, am Donnerstag, 24. August 2017, 5.30 Uhr, am Freitag, 15. September 2017, 12.30 Uhr, sowie am Samstag, 16. September 2017, 9.45 Uhr.



http://zdfinfo.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFinfo



http://facebook.com/ZDFinfo



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wurzelndesboesen



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121