FRANKFURT (Dow Jones)--Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird nach Einschätzung des Frankfurter Europarechtler Christoph Schallast recht schnell über die vom Bundesverfassungsgericht vorgelegten Fragen zur Rechtmäßigkeit des EZB-Anleihekaufprogramms APP entscheiden. Schallast ist zudem der Auffassung, dass die Karlsruher Richter im aktuellen Verfahren deutlich dialogbereiter als im Falle des früheren OMT-Verfahren sein werden.

"Ich gehe davon aus, dass der Europäische Gerichtshof dem Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren nach Artikel 5 der EuGH-Verfahrensordnung entsprechen wird, und dann könnte es sehr viel schneller gehen als beim OMT-Anleihekaufprogramm", sagte Schallast. Der EuGH-Präsident könnte kurzfristig Stellungnahmen der Parteien anfordern und einen mündlichen Verhandlungstermin einberufen, sagte er. Das Verfahren über Outright Monetary Transactions (OMT) hatte sich über mehrere Jahre hingezogen.

Schallast zufolge spielt zumindest psychologisch eine Rolle, dass es sich bei dem OMT-Programm um ein bisher nie angewandtes Konzept handelt, während das APP seit geraumer Zeit tatsächlich umgesetzt wird.

Aus bestimmten Details des Antrags der Karlsruher Richter schließt der an der Frankfurt School of Finance lehrende Jurist zudem, dass das Gericht in diesem Verfahren dialogbereiter als beim OMT-Verfahren sein wird. "Beim OMT-Programm hatte der Senat viel klarer einen Verstoß festgestellt als dieses Mal, und er hatte das auch reichlich mit Argumenten belegt", sagte er. Jetzt äußere sich das Verfassungsgericht viel weniger eindeutig und argumentiere streckenweise gar nicht juristisch.

Schallast erwartet, dass der EuGH klar die Bedingungen definieren wird, unter denen das APP von den Verträgen gedeckt ist und eine Grenze ziehen wird.

Das Bundesverfassungsgericht hatte auch in einem Verfahren gegen das Ankaufprogramm OMT (Outright Monetary Transactions) den EuGH um eine Vorabentscheidung gebeten und sich dessen Auffassungen später trotz schwerer Bedenken weitgehend angeschlossen. Das OMT sieht gezielte Ankäufe von Anleihen einzelner Mitgliedstaaten durch die EZB vor.

