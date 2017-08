Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Verfassungsgericht legt neue Klage gegen EZB-Anleihekäufe dem EuGH vor

Das Bundesverfassungsgericht hat die neuen Verfahren wegen der Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Wie das Gericht mitteilte, sprechen "nach Auffassung des Senats gewichtige Gründe dafür, dass die dem Anleihenkaufprogramm zugrundeliegenden Beschlüsse gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Mandat der Europäischen Zentralbank für die Währungspolitik hinausgehen und damit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten übergreifen".

EZB: APP-Anleihekäufe von EZB-Mandat vollkommen gedeckt

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht die von ihr initiierten erweiterten Anleiheankäufe der Zentralbanken des Eurosystems (APP) von ihrem Mandat gedeckt. "Wir nehmen die Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts zur Kenntnis. Das Erweiterte Ankaufprogramm (APP) ist unserer Ansicht nach vollkommen von unserem Mandat gedeckt", heißt es in einer Mitteilung der EZB. Nun müsse der Europäische Gerichtshof (EuGH) abschließend darüber urteilen. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht mitgeteilt, dass es "gewichtige Gründe" dafür sieht, "dass die dem Anleihenkaufprogramm zugrundeliegenden Beschlüsse gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen.

Europarechtler: EuGH wird recht schnell über APP entscheiden

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird nach Einschätzung des Frankfurter Europarechtler Christoph Schallast recht schnell über die vom Bundesverfassungsgericht vorgelegten Fragen zur Rechtmäßigkeit des EZB-Anleihekaufprogramms APP entscheiden. Schallast ist zudem der Auffassung, dass die Karlsruher Richter im aktuellen Verfahren deutlich dialogbereiter als im Falle des früheren OMT-Verfahren sein werden.

Deutsche Wirtschaft steuert 2017 auf 2 Prozent Wachstum zu

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2017 zwar etwas weniger stark als erwartet gewachsen, steht aber nach der Aufwärtsrevision früherer Quartale deutlich besser da als bisher angenommen. Volkswirte halten vor diesem Hintergrund trotz diverser außenwirtschaftlicher Risiken ein Wachstum von knapp oder sogar gut 2 Prozent für möglich, nachdem die deutsche Wirtschaft 2014 bis 2016 um revidiert 1,9, 1,7 und 1,9 Prozent gewachsen war.

Regierung sieht fast unveränderte Dynamik des Aufschwungs

Die Bundesregierung hat der deutschen Wirtschaft eine weiter gute Verfassung bescheinigt. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft setzte sich im zweiten Vierteljahr 2017 mit fast unveränderter Dynamik kräftig fort", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem neuen Monatsbericht. "Wachstumstreiber war die Binnenwirtschaft." Erst am Morgen hatte das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2017 um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist.

Commerzbank hebt deutsche BIP-Prognose 2017 deutlich an

Die Commerzbank hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland 2017 nach Vorlage starker BIP-Daten deutlich angehoben. Nach Aussage ihres Chefvolkswirts Jörg Krämer rechnet sie nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 2,0 (zuvor: 1,6) Prozent. Kalenderbereinigt erwartet die Commerzbank damit 2,2 Prozent Wachstum für 2017. Grund ist, dass das Statistische Bundesamt (Destatis) zusammen mit der Schätzung für das zweite Quartal die Vorquartale deutlich hoch revidiert hat. Laut Krämer hat sich die Basis für 2017 damit um 0,3 Prozentpunkte nach oben verschoben.

IMK sieht verringerte Krisenwahrscheinlichkeit

Das Konjunkturforschungsinstitut IMK hat der Wirtschaft eine zunehmend gute Lage attestiert. "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich in den letzten Wochen noch einmal leicht verbessert", erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. "Das Risiko, dass Deutschland in nächster Zeit in eine Rezession gerät, hat erneut etwas abgenommen." Das signalisiere der Konjunkturindikator des gewerkschaftsnahen Instituts.

DIHK sieht gute BIP-Entwicklung nicht als Selbstläufer

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat nach der Bekanntgabe eines kräftigen Wachstums im zweiten Quartal die Stärke der deutschen Wirtschaft betont, aber auch vor Selbstzufriedenheit gewarnt. "Der Aufschwung verfestigt sich", kommentierte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.

DIW: Trotz weiter hohen Tempos keine Überhitzung

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat angesichts eines deutlichen Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal Befürchtungen einer ökonomischen Überhitzung zerstreut. "Trotz anhaltend hohem Tempo droht der deutschen Wirtschaft keine Überhitzung", erklärten die Berliner Forscher. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt war im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen.

Inflationsdruck in Großbritannien etwas niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck in Großbritannien ist im Juli etwas niedriger als erwartet gewesen. Nach Angaben der Statistikbehörde ONS sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten auf Monatssicht unveränderte Verbraucherpreise und eine Jahresteuerungsrate von 2,7 Prozent prognostiziert.

Merkel: Keine Koalitionsaussage zu SPD oder FDP - Klare Absage an Linke und AfD

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel hat für die Zeit nach der Bundestagswahl Gespräche mit der Linken und der AfD ausgeschlossen, ansonsten aber keine Koalitionspräferenz gezeigt. "Es versteht sich von selbst, dass ich im Wahlkampf für die Stärke meiner Partei kämpfe und keinen Koalitionswahlkampf führe", sagte Merkel in einem vorab verbreiteten Interview mit der Zeitschrift Superillu. "Für uns ist ansonsten klar: Weder mit der Linken noch mit der AfD ist eine irgendwie geartete Zusammenarbeit denkbar", sagte die CDU-Vorsitzende weiter.

SPD: Bis zur Niedersachsen-Wahl weder Sondierung noch Koalitionsgespräche im Bund

Die SPD wird nach der Bundestagswahl nicht sofort für Gespräche mit den anderen Parteien über eine Regierungsbildung zu Verfügung stehen. "Es wird bis zur Landtagswahl in Niedersachsen keine Koalitionsverhandlungen oder Sondierungen geben", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Rande seiner Sommerreise im Harz. Im Bund wird am 24. September gewählt, drei Wochen später finden in Niedersachsen die vorgezogenen Landtagswahlen statt.

Großbritannien schlägt temporäre Zollunion nach Brexit vor

Großbritannien hat für die Zeit nach dem Brexit eine zeitlich begrenzte Zollunion vorgeschlagen. "Unser Ziel ist es, einen so reibungslosen Handel mit der EU wie möglich zu gewährleisten", teilte das Brexit-Ministerium in London am Dienstag mit. In der Übergangszeit will London demnach neue Handelsbeziehungen weltweit aufbauen und Unternehmen den Übergang erleichtern.

Gabriel: Wirtschaftlicher Druck auf die Türkei zeigt Wirkung

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht erste Erfolge der schärferen Türkei-Politik der Bundesregierung. "Wirtschaftlicher Druck wirkt", sagte Gabriel dem Kölner Stadt-Anzeiger. Er verwies darauf, dass die Reisehinweise für das Land verschärft und deutsche Unternehmen vor Investitionen in der Türkei gewarnt wurden. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe daraufhin eine vermeintliche Terror-Liste mit 680 deutschen Unternehmen wie Daimler und BASF zurückgezogen.

Umwelthilfe sieht so gut wie keine Verbesserung durch Diesel-Gipfel

Die Beschlüsse des Diesel-Gipfels werden nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe fast keine Luftverbesserung mit sich bringen. "Nach Auswertung aller bislang öffentlich oder in Bundesministerien zugänglichen Informationen werden sich die Stickstoffdioxid-Werte in den belasteten Städten im Winterhalbjahr nicht verändern", erklärte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Aber auch im Sommerhalbjahr betrage das NOx-Minderungspotential durch Dieselkaufprämie, Software-Update und Zukunfts-Fonds "deutlich unter 5 Prozent".

Grüne drängen wegen Vielzahl von Asylverfahren auf bessere Ausstattung der Gerichte

Angesichts der Überlastung der Verwaltungsgerichte durch die vielen Asylverfahren drängen die Grünen auf eine bessere Ausstattung der Gerichte. Die Vorsitzende des Bundestagsrechtsausschusses, Renate Künast (Grüne), sagte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag: "Eine personelle Stärkung der Verwaltungsgerichte ist dringend notwendig." Das würde auch die Verfahrensdauer verkürzen.

Jobcenter verhängen wieder mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger

Die Jobcenter gehen wieder härter gegen Hartz-IV-Empfänger vor. Sie verhängten in den ersten vier Monaten deutlich mehr Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger als im Vorjahreszeitraum, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Sie bestätigte damit einen Bericht der Bild-Zeitung. Demnach registrierte die BA von Januar bis Ende April 315.155 neue Sanktionen, das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 304.064 Sanktionen.

Venezuelas Staatschef Maduro ordnet nationale Militärübung an

