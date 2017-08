Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 15. August Beijing-Zeit veranstaltete Spreadtrum in Shenzhen erfolgreich seine 2017 Global Partners Conference, "Infinite Chip, Infinite Intelligence". Intel, China Mobile, China Unicom, China Telecom, Reliance, Vodafone, Orange, Telefonica, TRUE, Smartfren, Mircomax, Google, Huawei, ZTE, OPPO, VIVO, Gionee, Alcatel, Dialog und mehr als 1000 weltweite Partner von Spreadtrum nahmen an dieser einzigartigen Veranstaltung teil. Spreadtrum teilte mit ihnen seine Marketingstrategie für 2017 und gab den weltweiten Teilnehmern Details über die neuesten Produkte bekannt. Des Weiteren präsentierte Spreadtrum seine innovativen Lösungen für mobile Kommunikation und IoT (Fahrzeugendgerät, Breitbandkommunikation und Sicherheit im Finanzbereich). Während der Konferenz stellte Spreadtrum ebenfalls zwei komplette Serien von hochleistungsfähigen, aber differenzierten LTE SoC-Plattformen vor: Spreadtrum SC9853I, die auf Intels fortschrittlicher 14nm Foundry Plattform, der Octa-Core 64-Bit Intel Airmont Architektur und der hoch integrierten 5-Modus-Lösung aufbaut; und die Spreadtrum SC9850 Serie mit niedrigem Stromverbrauch. Die Massenproduktion beider Serien hat bereits begonnen.



Die Spreadtrum SC9853I baut auf Intels 14 nm Foundry Plattform auf und ist für den weltweiten Markt für mittel- bis hochwertige Smartphones bestimmt. Sie verwendet einen, auf der 1,8 GHz Octa-Core 64-Bit Intel Airmont Architektur basierenden Prozessor, mit dem die SC9853I über hohe mobile Rechenleistung kombiniert mit extrem niedrigem Stromverbrauch verfügt. Die SC9853I unterstützt LTE Cat-7 Downlink und Cat-13 Uplink für den 5-Modus-Kommunikationsstandard (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM), der Downlink-Geschwindigkeiten von 300 Mbps sowie Uplink-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mpbs ermöglicht und damit ein echtes 4G+ Onlinesurfingerlebnis bietet. Des Weiteren unterstützt sie 1080P HD Videowiedergabe, 18:9 FHD+ (1080*2160) Bildschirmansicht und zwei Kameras mit 16 Megapixel Auflösung.



"Unser erstes Produkt wurde früher in diesem Jahr auf dem Mobile World Congress vorgestellt und wir sind stolz, dass wir unsere Partnerschaft mit der Markteinführung des SC9853I SoC von Spreadtrum fortsetzen können. Die Intel Custom Foundry 14 nm Plattform bietet branchenführende PPA sowie schlüsselfertige Foundry Services und Unterstützung. Sie ist ideal für das Mainstream-Design von Mobiltelefonen geeignet, die hohe Leistung und niedrige Streuströme benötigen", sagte Dr. Zane Ball, Intels Vice President, Technology and Manufacturing Group, General Manager, Intel Custom Foundry. "Spreadtrum nutzt die Vorteile der 14 nm Plattform von Intel Custom Foundry voll aus, mit dem Ergebnis, dass die SC9853l über hervorragende Leistung sowie effizientes Strommanagement verfügt und damit das Smartphone-Erlebnis für Nutzer weltweit verbessert."



Die Spreadtrum SC9850 Serie wurde für den weltweiten mittleren und Einstiegsmarkt konzipiert. Sie kommt mit einem integrierten Quad-Core ARM Cortex-A7 Anwendungsprozessor sowie einem integrierten ARM Mali 820 3D Grafikbeschleuniger. Die SC9850 Serie unterstützt den Fünfmodus-Kommunikationsstandard (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/ WCDMA/GSM). Sie ist ebenfalls mit Zweiweg-Carrieraggregation ausgestattet: Cat-7 Downlink (bis zu 300 Mbps) und Cat-13 Uplink (bis zu 150 Mpbs), 1080P HD Videowiedergabe, 18:9 HD+ (720*1440) Bildschirmansicht und zwei Kameras mit bis zu 13 Megapixel.



Gleichzeitig erhöhen die SC9853I und SC9850 Serien die Verarbeitungskapazität für zwei Kameras. Beide schließen integriertes 3DNR ein, um Nachtaufnahmen zu verbessern, ebenso Funktionen wie Refokussierung, Face Beauty in Echtzeit, 3D-Modellierung und AR. Mit der exklusiven EverMuLTETM Technologie von Spreadtrum bieten diese Produkte Dual SIM-, Dual 4G- sowie Dual VoLTE-Funktionen zur Verbesserung des Telefonerlebnisses. Beide Serien unterstützen städtische NFC Zahlungsanwendungen und sind mit Sensorsteuerzentren integriert, sodass sie eine Komplettlösung darstellen, die das Nutzererlebnis steigert.



Dr. Leo Li, Chairman und CEO von Spreadtrum, gab folgenden Kommentar ab: "Die LTE SoC Plattformen von Spreadtrum schließen die SC9853l ein, die auf der 14 nm Plattform von Intel Custom Foundry aufbaut und deren hocheffiziente Rechenfähigkeiten sowie fortschrittliche Technologien verwendet. Wir sind überzeugt, dass dies unseren Kunden helfen wird, noch konkurrenzfähigere Smartphone-Produkte zu entwickeln. Diese Plattformen können höhere Leistung bieten, um den steigenden Bedarf des weltweiten LTE-Marktes zu befriedige. Zusätzlich ermöglichen es diese differenzierten Arten von LTE-Chiplösungen unseren Kunden, mehrere Marktsegmente anzusprechen, wenn sie ihre Endprodukte entwickeln."



Weitere Informationen finden Sie unter www.spreadtrum.com.



