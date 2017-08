Ludwigshafen (ots) -



Am 1. August haben zwei neue Auszubildende bei der BKK Pfalz die Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten (SOFA) begonnen. Tamara Job und Stefanie Külbs interessieren sich beide für Gesundheitsthemen und freuen sich auf die neue Herausforderung.



Tamara Job kennt die BKK Pfalz bereits aus zwei Praktika, die ihr sehr gut gefallen haben. Da war der Weg zu einer Ausbildung zur SOFA gar nicht mehr so weit. Sie fängt die Ausbildung unmittelbar nach dem Abschluss der Mittleren Reife an und freut sich auf viel Neues. Mal sehen, wie sie ihre Lieblingsfächer Mathe und Wirtschaft in die Ausbildung einbringen kann. Tamara verbringt ihre Freizeit am liebsten mit der Familie und Freunden, auf Reisen und mit ihren Tieren.



Stefanie Külbs hat bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert. Sie kennt das Thema Gesundheit also schon und möchte sich weiterqualifizieren. Als Mutter einer Tochter fühlt sie sich bei der freundlichen Familienkasse gut aufgehoben. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer Tochter und ist sportlich unterwegs beim Tischtennisspielen und Skifahren.



Das BKK Pfalz-Team wünscht beiden eine erfolgreiche und interessante Ausbildungszeit und heißt sie herzlich in der BKK Pfalz-Familie willkommen.



Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923.



