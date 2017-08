Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin kann nach Einschätzung der Bundesregierung noch ein Vierteljahr durch deren Übergangskredit von 150 Millionen Euro weiterfliegen. "Für drei Monate sollte das Geld hinreichen", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zu Journalisten in Berlin. Mit dem Geld des Bundes, das über die staatliche Förderbank KfW ausgereicht und durch eine Bundesbürgschaft abgesichert wird, könne der Flugbetrieb von Air Berlin fortgeführt werden.

Die Wirtschaftsministerin betonte, Verhandlungen von Air Berlin mit Lufthansa zur Veräußerung von Unternehmensteilen verliefen "Erfolg versprechend". Das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung, diese Verhandlungen sein "sehr weit fortgeschritten, so dass in den nächsten Wochen eine Entscheidung durch Lufthansa sowie eine weitere Airline finalisiert werden kann". Der Bund gehe davon aus, dass der Kredit aus der Veräußerung der Slots von Air Berlin, die mit verkauft würden, zurückgezahlt werden könne, erklärte Zypries. "Es ist ja nicht so viel", sagte die Wirtschaftsministerin.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft hat nach eigenen Angaben beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Der Großaktionär Etihad, an dessen Tropf die Airline viele Jahre lang hing, hat den Hahn zugedreht und stellt keine finanzielle Unterstützung mehr zur Verfügung. Zypries sagte, die Bundesregierung sei am Wochenende darüber informiert worden, dass Etihad für Air Berlin kein Geld mehr gebe.

