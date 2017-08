BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Flughäfen haben Air Berlin nach dem Insolvenzantrag "jede erforderliche Unterstützung" zugesichert. "Air Berlin ist ein sehr wichtiger Partner für den Berliner Flughafenstandort", erklärte der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft, Engelbert Lütke Daldrup, am Dienstag. "Wir haben ein großes Interesse daran, dass der Flugbetrieb so stabil wie möglich fortgesetzt und zügig eine langfristige Lösung erreicht wird." Wichtig sei, dass der begonnene Umbau der Fluggesellschaft erfolgreich weitergehe. Nach Angaben der Flughafengesellschaft waren zwischen Januar und Juli 28,2 Prozent der Fluggäste in Berlin Air-Berlin- und Niki-Passagiere./tam/DP/stb

