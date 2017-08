Osnabrück (ots) - Bundesagrarministerium: Verhalten Niedersachsens im Fipronil-Skandal "nicht akzeptabel"



Kritik aus Berlin am Krisenmanagement der niedersächsischen Landesregierung



Osnabrück. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hält an seiner Kritik am Umgang des Landes Niedersachsen mit dem Fipronil-Skandal fest. Ein Sprecher sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch), Niedersachsen als größter Eierproduzent Deutschlands stelle den Bundesbehörden zu wenige Untersuchungsergebnisse zur Verfügung. "Das ist nicht akzeptabel." Die Experten auf Bundesebene seien auf Daten aus den Ländern angewiesen, um ein umfassendes Lagebild zu erstellen. Das gelte auch für negative Proben. "Minister Meyer hat aus Sicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums nach wie vor nicht schlüssig erklärt, warum die Meldungen zu Fipronil-Untersuchungen aus Niedersachsen nicht zeitnah gemeldet werden", sagte der Sprecher.



