Frankfurt / New York - In einem ungewöhnlichen Schritt hat ein führender US-Notenbanker sich hinter einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für einen Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen gestellt. Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn sei ein "angemessener Kandidat" für den Posten des Fed-Vorsitzenden, sagte William Dudley, Präsident der regionalen Notenbank von New York, am späten Montagabend im Interview mit der US-Nachrichtenagentur Associated Press.

Trump hatte Cohn Ende Juli als Top-Anwärter für den Fed-Vorsitz bezeichnet. Zugleich betonte er allerdings, ...

