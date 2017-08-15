DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR BERLIN PLC EO -,25 AB1 GB00B128C026 15.08.2017 14:05 CET
START RESTART AUCTION: 14:05 CET
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:15
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AIR BERLIN PLC EO -,25 AB1 GB00B128C026 15.08.2017 14:05 CET
START RESTART AUCTION: 14:05 CET
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:15