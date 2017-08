Die Bitcoin-Rallye nimmt ungeahnte Ausmaße an. Am Wochenende stieg der Preis für einen Bitcoin bereits über 4.000 Dollar. Genaue Gründe für den rasanten Anstieg konnten nicht gefunden werden. Zumindest gehen die jüngsten Kursgewinne einher mi der Aufspaltung der Digitalwährung in Bitcoin und Bitcoin Cash. Diese wurde aber bereits Anfang des Monats vollzogen. Wie Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR die Situation bewertet, erfahren Sie hier... Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.