Die Aktie von Telsa hat sich im August bisher gut geschlagen. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, verweist auf neue Kaufempfehlungen von Analysten. "So langsam setzt sich bei den Analysten doch durch, dass hier vielleicht noch mehr möglich ist, als bisher schon vermutet", so Maydorn. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um die Bitcoin Group, First Bitcoin Capital, Nvidia, die Commerzbank, die Deutsche Bank, JinkoSolar und QSC. Die komplette Sendung finden Sie hier.