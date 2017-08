Air Berlin ist seit Jahren die wichtigste Fluglinie am Düsseldorfer Airport. Nun ist die Fluggesellschaft insolvent - zur großen Überraschung von Passagieren und Mitarbeitern. Trotzdem läuft der Betrieb zunächst weiter.

Um 13:45 Uhr deutet in der Abflughalle des Düsseldorfer Flughafens nichts darauf hin, dass Air Berlin an einem Wendepunkt seiner Firmengeschichte steht. Rund 40 Minuten zuvor hatte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mitten in der Urlaubszeit Insolvenz angemeldet.

In Düsseldorf ist der "Priority Check-in" geschlossen. Der Bereich vor den Schaltern, an denen Passagiere normalerweise ihr Gepäck aufgeben, ist mit Absperrbändern so eingeteilt, dass sich locker 200 Passagiere anstellen könnten. Die letzten beiden Fluggäste verlassen den Schalter, ehe der Bereich leer ist. "Ich würde Sie dann auch bitten, zu gehen." Die Worte des geschätzt zwei Meter großen Security-Mitarbeiters sind nicht ganz so freundlich, eher bestimmt.

Air Berlin ist seit Jahren die wichtigste Fluglinie am Düsseldorfer Airport. Auf sie entfallen nach Angaben des Flughafens rund 30 Prozent des Geschäfts in Düsseldorf. Allein 2016 flogen demnach mehr als 7,5 Millionen Passagiere mit Air Berlin von Düsseldorf aus in die Welt. Nun aber hat die Fluggesellschaft am Dienstag Insolvenzantrag gestellt. ...

