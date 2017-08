Berlin (ots) - Nach den schweren Fan-Krawallen beim DFB-Pokalspiel in Rostock hat innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer, ein stärkeres Gegenhalten der Fußballvereine verlangt. "Diejenigen Vereine, deren Anhänger in der Vergangenheit bereits vielfach als Gewalttäter aufgefallen sind, müssen sich schon die Frage gefallen lassen, ob sie wirklich alles unternehmen, um diese Gewaltexzesse wirksam zu bekämpfen", sagte der CSU-Politiker dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Dabei müsse "auch von dem Instrument des Stadionverbots konsequent Gebrauch gemacht werden".



