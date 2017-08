Mainz (ots) - Woche 34/17



Di., 22.8.



22.15 37° Rentnerglück am Goldstrand . . . Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



Woche 37/17



So., 10.9.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



0.00 Precht (HD/UT) Markt und Moral - Der Zustand unserer Wirtschaft Richard David Precht im Gespräch mit Edzard Reuter, ehem. Chef Daimler-Benz AG Deutschland 2017



Woche 39/17



Mo., 25.9



5.30 ZDF-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: 05.30 - 07.00 Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich 07.00 - 10.30 Dunja Hayali, Mitri Sirin



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246