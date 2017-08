Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Redaktions-Stratege Ulf Sommer blickt auf die Entwicklung beim Rüstungskonzern Rheinmetall.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Reihenweise heben Investmentbanken ihre Kursziele für Rheinmetall an, zuletzt HSBC. Der Autozulieferer und Rüstungskonzern hatte starke Quartalszahlen vorgelegt. Steigende Rüstungsausgaben in Europa dürften der Konzernsparte eine jahrelange Erholung ermöglichen, schrieb Equinet-Analyst Zafer Rüzgar am Dienstag. Bis 2021 rechnet er hier mit einem durchschnittlichen operativen Gewinnwachstum von jährlich 18,4 Prozent. Im Autobereich dürfte die Nachfrage nach Technik für umweltfreundlichere Mobilität hoch bleiben. Das Unternehmen ist in der Elektromobilität stark engagiert.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Das "Social-Trading"-Musterdepot ist eine Kombination aus dem Aktienkernportfolio mit aktuell 15 Einzeltiteln und ausgewählten ...

