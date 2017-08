Die Taliban fordern US-Präsident Trump in einem offenen Brief auf, die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. In der Erklärung kritisieren die Islamisten zugleich die afghanische Regierung als "lügende korrupte Führer".

Die radikalislamischen Taliban haben US-Präsident Donald Trump in einem offenen Brief aufgefordert, die amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen. "Wir haben registriert, dass Sie die Fehler ihrer Vorgänger erkannt haben und Ihre neue Strategie in Afghanistan gründlich überdenken", schrieben die Taliban.

"Frühere Experimente haben gezeigt, dass die Entsendung von noch mehr Soldaten nach Afghanistan nur dazu führt, dass die amerikanische Militär- und Wirtschaftsmacht ...

