Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Insolvenz von Air Berlin hat den Aktien der Lufthansa am Dienstag Aufwind verliehen. Lufthansa gewannen 4,7 Prozent und waren damit größter DAX-Gewinner. Der Kurs von Air Berlin brach dagegen um 34 Prozent ein. Daneben sprachen Händler von einem ruhigen Geschäft, auch wegen des Feiertags Mariä Himmelfahrt in einigen katholischen Staaten und Bundesländern. Der DAX stieg um 0,1 Prozent auf 12.177 Punkte, in der zweiten Reihe schlossen MDAX und TecDAX fast unverändert.

"Ein Konkurrent weniger, mehr freie Slots und mehr freie Piloten, das stützt", sagte ein Marktteilnehmer zur Lage in der Luftfahrtbranche. Mit der Insolvenz von Air Berlin dürften die Preise für eine Übernahme von Teilen der Airline eher zurückgehen.

Zwar verhandle die insolvente Gesellschaft auch mit anderen Unternehmen: "Die Verhandlungsposition der Lufthansa hat sich aber gebessert", sagte ein weiterer Teilnehmer. Da die Lufthansa den Umstrukturierungsprozess bereits unterstütze, seien ihre Chancen besonders gut.

Fraport konnten sich lediglich behaupten. Im Handel wurde die Pleite von Air Berlin als möglicherweise leicht negativ für den Frankfurter Flughafenbetreiber gewertet, da sich die Zahl der Kunden reduziert.

Schmerzhafter K+S-Geschäftsbericht

"Die Zahlen sind eine Enttäuschung", lautete die Einschätzung eines Aktienhändlers zu den Zweitquartalszahlen von K+S. So liege das EBIT rund ein Viertel unter der Markterwartung. Die Enttäuschung ziehe sich weiter durch auf den 2017er-Ausblick. Hier erwartet das Unternehmen ein EBIT von 260 bis 360 Millionen Euro, der Marktkonsens liege bisher am oberen Ende dieser Spanne. Und das Gewinnziel für 2020 bezeichnete das Unternehmen als "nicht mehr realistisch". K+S fielen um 5,4 Prozent.

Im Blick stand auch die Linde-Aktie. Hier wird es langsam konkret mit der geplanten Fusion mit Praxair. Die Annahmefrist für Tauschangebot begann am Dienstag und endet am 24. Oktober. Die Aktionäre erhalten für jede Linde-Aktie 1,54 Aktien an der neuen Linde plc Holding. Linde stiegen um 0,1 Prozent.

Deutsche Bank verloren nach einer Herunterstufung durch Macquarie 0,5 Prozent. Für Kion ging es dagegen um 1,5 Prozent nach oben - hier soll Mainfirst die Aktie auf "Outperform" erhöht haben. Talanx gewannen 5 Prozent. Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn starke Zahlen vorgelegt. Nun gab es eine Reihe positiver Analystenstimmen, so von der Deutschen Bank und von Societe Generale.

Borussia Dortmund steigen auf Mehrjahreshoch

Die Aktie von Borussia Dortmund markierte mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 6,76 Euro den höchsten Stand seit 2001. "Der Markt setzt weiterhin auf einen Wechsel von Dembele", sagte ein Marktteilnehmer.

Laut Medienberichten habe der BVB ein erneutes Angebot des FC Barcelona akzeptiert, offen seien nur noch Details, so der Marktteilnehmer. Barcelona habe das Angebot deutlich aufgestockt. Vor einigen Tagen hatte Dortmund noch mitgeteilt, ein Angebot von Barcelona sei zu niedrig ausgefallen und ein Wechsel unwahrscheinlich. Nun hieß es auch, der BVB habe bereits mögliche Nachfolger im Blick.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 58,1 (Vortag: 80,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,09 (Vortag: 2,81) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 15 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.177,04 +0,10% +6,06% DAX-Future 12.173,50 -0,03% +6,39% XDAX 12.179,81 +0,14% +6,40% MDAX 24.791,67 -0,00% +11,73% TecDAX 2.256,56 -0,01% +24,55% SDAX 11.314,74 +0,04% +18,86% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,88 -18 ===

August 15, 2017 11:48 ET (15:48 GMT)

