NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem die US-Börsen am Montag von der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Nordkorea-Konflikts profitiert hatten, kommt die Erholung der Aktienkurse am Dienstag ins Stocken. Selbst gute Konjunkturdaten vermögen die Kauflust der Anleger nicht zu befeuern.

Der Dow-Jones-Index zeigt sich am Mittag (Ortszeit New York) kaum verändert bei 21.995 Punkten. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach unten. Dieser hatte am Vortag mit einem Plus von 1,0 Prozent den größten Tagesgewinn seit Anfang April verzeichnet. Auch der Nasdaq-Composite sinkt um 0,1 Prozent.

Gebremst wird der Markt von negativen Nachrichten aus dem Einzelhandel. Zwar sind die vorbörslich veröffentlichten Daten zum Umsatz der Branche überraschend gut ausgefallen, doch werden die Quartalsausweise einiger Unternehmen negativ aufgeommen.

Der Einzelhandelsumsatz ist im Juli statt um 0,4 Prozent um 0,6 Prozent gewachsen, und die Juni-Umsätze wurden nach oben revidiert. Der Inflationsdruck bei den Einfuhrpreisen in den USA hat sich zudem im Juli erstmals seit vier Monaten nicht verringert. Die Importpreise stiegen wie schon im Vormonat mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent. Volkswirte hatten unveränderte Preise erwartet. Zudem ist die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im August stärker als erwartet gewachsen. Der nach der Startglocke vermeldete Anstieg der Lagerbestände im Juni entsprach exakt dem Ökonomenkonsens.

Daneben sind die Augen der Investoren bereits auf das am Mittwoch anstehende Fed-Protokoll der Sitzung aus dem Juli gerichtet. Zuletzt hatten überraschend niedrige Verbraucherpreise die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinsschritten Zeit lassen dürfte, denn die Jahresinflation in den USA liegt noch immer unter dem Fed-Ziel von 2 Prozent.

Dollar legt mit US-Daten kräftig zu

Der Dollar zog nach den US-Daten zunächst kräftig an. Der Euro fiel im Gegenzug auf ein Tagestief von 1,1687 Dollar, erholt sich aktuell aber auf rund 1,1730 Dollar. "Die Zahlen sind Dollar-bullish", sagt Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Zum Yen legt die US-Devise mit den Anzeichen auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt weiter zu und steigt auf 110,50 Yen. Das ist knapp 1 Yen mehr als am Vortag.

Die Feinunze Gold verliert 0,7 Prozent auf 1.273 Dollar. Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA und der anziehende Dollar werden von Händlern als Belastungsfaktoren genannt. Für die Notierungen am Anleihemarkt geht es ebenfalls nach unten. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 4 Basispunkte auf 2,26 Prozent.

Die Sorgen um ein andauerndes Überangebot lasten weiter auf den Ölpreisen. Nachdem in der Vorwoche sowohl die Opec als auch die Internationale Energieagentur (IEA) eine auf Monatssicht gestiegene Fördermenge der Opec-Mitglieder gemeldet hatten, prognostizierte die IEA am Montag in einem neuen Bericht für den kommenden Monat einen Anstieg der US-Schieferölförderung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt um weitere 0,5 Prozent auf 47,36 Dollar nach. Für Brent geht es um 0,6 Prozent auf 50,44 Dollar abwärts.

Home Depot erhöht erneut die Prognose

Die US-Baumarktkette Home Depot hat ihren Jahresausblick nach überraschend guten Quartalszahlen zum zweiten Mal angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Wachstum des Jahresumsatzes um 5,3 Prozent. Der Gewinn je Aktie soll um 13 Prozent zulegen. Zuvor hatte Home Depot ein Erlöswachstum von 4,6 Prozent, sowohl insgesamt als auch auf flächenbereinigter Basis, und einen Gewinnanstieg um 11 Prozent in Aussicht gestellt. Der Konzern profitiert davon, dass der Immobilienmarkt wächst und Amerikaner mehr Geld für Renovierungsprojekte ausgeben. Dank günstiger Kredite können sich viele Immobilienkäufer auch weiter höhere Preise leisten. Die Aktie fällt um dennoch um 2,9 Prozent, hat seit Jahresbeginn jedoch schon um 15 Prozent zugelegt.

Die Aktien der Sportartikelkette Dick's Sporting Goods brechen um über 19 Prozent ein, nachdem der flächenbereinigte Umsatz im zweiten Quartal stagniert und damit die Erwartungen eines Wachstums von 2 bis 3 Prozent verfehlt hat. Überdies senkte das Unternehmen sein Jahresgewinnziel. Auch Coach, ein Anbieter von Handtaschen und anderen Accessoires, hat einen enttäuschenden Quartalsbericht vorgelegt. Die Aktie stürzt um 14 Prozent ab.

Die Aktie von Apple verzeichnet den dritten Tag in Folge ein Kursplus, nachdem der Hedgefondsmanager David Tepper seinen Anteil an dem Technologieriesen mehr als verdoppelt und Warren Buffett seine umfangreiche Beteiligung noch etwas aufgestockt hat. Die Aktie legt um 1,1 Prozent auf 160,59 Dollar zu und notiert damit nur knapp unter ihrem Allzeithoch bei 161,83 Dollar vom 8. August.

Berkshire Hathaway hat dagegen am Montag nachbörslich den Komplettausstieg bei General Electric mitgeteilt. Zudem seien die Beteiligungen an IBM, Costco Wholesale und Sirius XM Holdings reduziert worden. Dagegen kaufte Berkshire 17,5 Millionen Aktien von Synchrony Financial. Die Aktie legt um 4,0 Prozent zu. General Electric und Costco verlieren 0,8 und 0,2 Prozent. Die Aktie von IBM zeigt sich mit einem Plus von 0,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.994,53 0,00 0,82 11,29 S&P-500 2.464,55 -0,05 -1,29 10,08 Nasdaq-Comp. 6.336,60 -0,06 -3,63 17,71 Nasdaq-100 5.907,74 -0,01 -0,43 21,47 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 2,4 1,32 14,4 5 Jahre 1,81 4,3 1,77 -11,1 7 Jahre 2,08 4,6 2,03 -16,8 10 Jahre 2,26 4,1 2,22 -18,2 30 Jahre 2,84 3,4 2,81 -22,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.55 Uhr Mo, 17.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1731 -0,25% 1,1761 1,1786 +11,5% EUR/JPY 129,58 -0,21% 129,85 129,04 +5,4% EUR/CHF 1,1412 -0,44% 1,1463 1,1451 +6,6% EUR/GBP 0,9122 +0,53% 0,9074 1,1018 +7,0% USD/JPY 110,46 +0,05% 110,40 109,50 -5,5% GBP/USD 1,2860 -0,77% 1,2961 1,2987 +4,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,36 47,59 -0,5% -0,23 -16,9% Brent/ICE 50,44 50,73 -0,6% -0,29 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,87 1.281,30 -0,7% -8,44 +10,6% Silber (Spot) 16,67 17,08 -2,4% -0,41 +4,7% Platin (Spot) 959,30 970,00 -1,1% -10,70 +6,2% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,6% -0,02 +14,5% ===

August 15, 2017 12:01 ET (16:01 GMT)

