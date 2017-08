Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich und Italien blieben die Börsen wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt geschlossen. In Südkorea ruhte der Börsenhandel wegen des Tags der Unabhängigkeit.

AKTIENMÄRKTE (18.07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.461,91 +0,33% +5,21% Stoxx50 3.062,68 +0,12% +1,73% DAX 12.177,04 +0,10% +6,06% FTSE 7.383,85 +0,41% +3,37% CAC 5.140,25 +0,36% +5,72% DJIA 21.992,76 -0,00% +11,28% S&P-500 2.464,26 -0,06% +10,07% Nasdaq-Comp. 6.334,59 -0,09% +17,68% Nasdaq-100 5.906,07 -0,04% +21,43% Nikkei-225 19.753,31 +1,11% +3,34% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,84 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,40 47,59 -0,4% -0,19 -16,8% Brent/ICE 50,47 50,73 -0,5% -0,26 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,42 1.281,30 -0,6% -7,89 +10,6% Silber (Spot) 16,68 17,08 -2,3% -0,40 +4,7% Platin (Spot) 959,30 970,00 -1,1% -10,70 +6,2% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,6% -0,02 +14,5%

FINANZMARKT USA

Nachdem die US-Börsen am Montag von der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Nordkorea-Konflikts profitiert hatten, kommt die Erholung der Aktienkurse am Dienstag ins Stocken. Selbst gute Konjunkturdaten vermögen die Kauflust der Anleger nicht zu befeuern. Gebremst wird der Markt von negativen Nachrichten aus dem Einzelhandel. Zwar sind die vorbörslich veröffentlichten Daten zum Umsatz der Branche überraschend gut ausgefallen, doch werden die Quartalsausweise einiger Unternehmen negativ aufgeommen. Der Einzelhandelsumsatz ist im Juli statt um 0,4 Prozent um 0,6 Prozent gewachsen, und die Juni-Umsätze wurden nach oben revidiert. Der Inflationsdruck bei den Einfuhrpreisen in den USA hat sich zudem im Juli erstmals seit vier Monaten nicht verringert. Die Importpreise stiegen wie schon im Vormonat mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent. Volkswirte hatten unveränderte Preise erwartet. Zudem ist die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im August stärker als erwartet gewachsen. Daneben sind die Augen der Investoren bereits auf das am Mittwoch anstehende Fed-Protokoll der Sitzung aus dem Juli gerichtet. Zuletzt hatten überraschend niedrige Verbraucherpreise die Hoffnung genährt, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinsschritten Zeit lassen dürfte, denn die Jahresinflation in den USA liegt noch immer unter dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Die US-Baumarktkette Home Depot hat ihren Jahresausblick nach überraschend guten Quartalszahlen zum zweiten Mal angehoben. Die Aktie fällt dennoch um 2,9 Prozent, hat seit Jahresbeginn jedoch schon um 15 Prozent zugelegt. Die Aktie von Apple verzeichnet den dritten Tag in Folge ein Kursplus, nachdem der Hedgefondsmanager David Tepper seinen Anteil an dem Technologieriesen mehr als verdoppelt und Warren Buffett seine umfangreiche Beteiligung noch etwas aufgestockt hat. Die Aktie legt um 1,1 Prozent auf 160,59 Dollar zu und notiert damit nur knapp unter dem Allzeithoch bei 161,83 Dollar vom 8. August. Berkshire Hathaway hat dagegen am Montag nachbörslich den Komplettausstieg bei General Electric mitgeteilt. Zudem seien die Beteiligungen an IBM, Costco Wholesale und Sirius XM Holdings reduziert worden. Dagegen kaufte Berkshire 17,5 Millionen Aktien von Synchrony Financial. Die Aktie legt um 4,0 Prozent zu. General Electric und Costco verlieren 0,8 und 0,2 Prozent. Die Aktie von IBM zeigt sich mit einem Plus von 0,3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Insolvenz von Air Berlin verlieh den Aktien von Lufthansa und anderer Fluggesellschaften am Dienstag Aufwind. Lufthansa gewannen 4,7 Prozent und waren damit größter DAX-Gewinner. Der Kurs von Air Berlin brach dagegen um 34 Prozent ein. Daneben sprachen Händler von einem ruhigen Geschäft, auch wegen des Feiertages Mariä Himmelfahrt in einigen katholischen Staaten und Bundesländern. Zwar verhandle die insolvente Air Berlin auch mit anderen Unternehmen: "Die Verhandlungsposition der Lufthansa hat sich aber gebessert", sagte ein Teilnehmer. Da Lufthansa den Umstrukturierungsprozess bereits unterstütze, seien ihre Chancen besonders gut. Für die IAG-Aktie ging es um 1,0 Prozent nach oben, Ryanair gewannen 3,3 Prozent, Air France 4 Prozent und Easyjet 4,5 Prozent. Der Branchenindex der Reise- und Freizeit-Aktien führte die Gewinnerliste bei den europäischen Branchenindizes an. "Die Zahlen sind eine Enttäuschung", so die Einschätzung eines Händlers zu den Zweitquartalszahlen von K+S. K+S fielen um 5,4 Prozent. Die Aktie von Danone stieg um 1,0 Prozent. Positiv wertete ein Händler, dass Kreisen zufolge der aktivistische US-Investor Corvex Management bei den Franzosen eingestiegen sein soll.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.55 Uhr Mo, 17.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1734 -0,23% 1,1761 1,1786 +11,6% EUR/JPY 129,61 -0,19% 129,85 129,04 +5,4% EUR/CHF 1,1410 -0,46% 1,1463 1,1451 +6,5% EUR/GBP 0,9128 +0,59% 0,9074 1,1018 +7,1% USD/JPY 110,46 +0,05% 110,40 109,50 -5,5% GBP/USD 1,2855 -0,82% 1,2961 1,2987 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die am Montag eingeleitete Erholung an den Aktienmärkten in Ostasien hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Anleger agierten wieder mutiger angesichts des sich weiter entspannenden Konflikts zwischen den USA und Nordkorea und schlossen sich damit den Vorgaben aus den USA und Europa an. Am stärksten legte die Börse in Tokio mit 1,1 Prozent zu. Zum einen kam hier zusätzlicher Rückenwind vom nachgebenden Yen, zum anderen hatte die Tokioter Börse am Montag als einzige deutliche Verluste eingefahren und insofern Nachholbedarf aufgebaut. In Schanghai legte der Index nur leicht zu, in Hongkong gingen Gewinne in der letzten halben Handelsstunde komplett verloren. Die in der Vorwoche noch zu den Gewinnern zählenden sicheren Häfen wie Yen, Gold und Anleihen waren in dem stimmungsmäßig verbesserten Umfeld nicht gefragt. Der Dollar stieg über die Marke von 110 Yen und lag damit gut 1 Yen höher als zur gleichen Vortageszeit. Gestützt wurde die US-Währung auch von den Aussagen vom Präsidenten der New Yorker US-Notenbankfiliale, William Dudley. Er rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr. Außerdem bezeichnete er in einem Interview Annahmen als angemessen, dass die US-Notenbank im September mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen werde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Air Berlin stellt Insolvenzantrag; Übergangskredit vom Bund

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin ist insolvent. Der Großaktionär Etihad, an dessen Tropf die Airline viele Jahre lang hing, hat den Hahn zugedreht und stellt keine finanzielle Unterstützung mehr zur Verfügung. Der Flugbetrieb wird aber fortgeführt. Die Bundesregierung unterstützt Air Berlin mit einem Übergangskredit von 150 Millionen Euro.

Dobrindt: Betriebsgenehmigung für Air Berlin hat weiter Gültigkeit

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin kann angesichts eines Überbrückungskredits des Bundes weiterhin auf eine gültige Betriebsgenehmigung zurückgreifen und deshalb den Flugbetrieb aufrecht erhalten. Das machte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in einem Statement klar.

Zypries: Übergangskredit für Air Berlin sollte 3 Monate reichen

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin kann nach Einschätzung der Bundesregierung noch ein Vierteljahr durch deren Übergangskredit von 150 Millionen Euro weiterfliegen. "Für drei Monate sollte das Geld hinreichen", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zu Journalisten. Mit dem Geld des Bundes, das über die staatliche Förderbank KfW ausgereicht und durch eine Bundesbürgschaft abgesichert wird, könne der Flugbetrieb von Air Berlin fortgeführt werden.

Home Depot erhöht Jahresausblick zum zweiten Mal

Die US-Baumarktkette Home Depot hat ihren Jahresausblick nach besser als erwarteten Quartalszahlen zum zweiten Mal angehoben. Die Aktie verteuert sich im vorbörslichen US-Handel um 2,3 Prozent auf 157,80 US-Dollar. Seit Jahresanfang hat sie bereits 15 Prozent zugelegt.

