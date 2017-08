Der DAX ist mit Hilfe eines Gaps in den Seitwärtstrend zurück gekommen, was zunächst das Ende der Abwärtsbewegung bedeutet. Gleichzeitig bewegt er sich in einem Abwärtstrend, den er zunächst nach oben durchbrechen muss, um weiter steigen zu können. Ansonsten wird er sich weiter in dem bewegen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...