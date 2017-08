Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze der US-Einzelhändler deutlich höher als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz in den USA hat sich im Juli deutlich stärker als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Handelsministeriums stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert. Das zunächst für Juni genannte Minus von 0,2 Prozent revidierten die Statistiker zudem auf plus 0,3 Prozent. Ohne Berücksichtigung des Kfz-Sektors erhöhten sich die Umsätze um 0,5 Prozent. Erwartet worden war ebenfalls ein Zuwachs von 0,4 Prozent. Die Juni-Rate wurde auf plus 0,1 (vorläufig: minus 0,2) Prozent revidiert.

New Yorker Konjunkturindex steigt stärker als erwartet

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im August stärker als erwartet gewachsen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf 25,2 (Vormonat: 9,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von nur 10,3 prognostiziert.

US-Importpreise im Juli etwas höher als erwartet

Der Inflationsdruck bei den Einfuhrpreisen in den USA hat sich im Juli erstmals seit vier Monaten nicht verringert. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums stiegen die Importpreise wie im Vormonat mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent. Im Februar hatte die Teuerung noch 4,7 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Einfuhrpreise um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten unveränderte Preise erwartet. Die Importpreise ohne Öl stagnierten.

Finanzministerium will EuGH-Beratungen zu Anleihekäufen abwarten

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert, wesentliche Rechtsfragen zu den EZB-Anleihekäufen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen. "Die Bundesregierung nimmt diese Entscheidung zur Kenntnis", erklärte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. "Die Beratungen des EuGH bleiben nun abzuwarten."

SPD drängt auf Einführung eines Familiengelds

Die SPD drängt auf die Einführung eines Familiengeldes für junge Eltern, die arbeiten gehen. Wenn Mutter und Vater jeweils "vollzeitnah" arbeiten und es dadurch Einnahmeausfälle gebe, solle der Staat 300 Euro Unterstützung leisten, sagte Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) dem SWR.

China droht USA im Falle von Sanktionen im Handelsstreit mit Gegenmaßnahmen

China und die USA steuern auf einen Handelskonflikt zu: Die Regierung in Peking drohte den Vereinigten Staaten am Dienstag mit Gegenmaßnahmen, sollte eine von US-Präsident Donald Trump angeordnete Untersuchung des chinesischen Umgangs mit geistigem Eigentum zu Sanktionen führen. China werde nicht "tatenlos herumsitzen", erklärte das Handelsministerium in Peking.

Nordkorea lenkt im Streit um Raketentests nahe US-Außengebiet Guam offenbar ein

Im Atomkonflikt mit den USA rückt Nordkorea offenbar vorerst von seinen Angriffsplänen auf die Umgebung des US-Außengebiets Guam ab. Er wolle das Verhalten Washingtons "noch etwas länger beobachten", sagte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. China sprach von einem "Wendepunkt" in dem Konflikt und forderte eine Rückkehr zum Dialog.

Tillerson: US-Regierung "weiterhin" an Dialog mit Nordkorea interessiert

Die US-Regierung ist nach den Worten von Außenminister Rex Tillerson "weiterhin" an einem Dialog mit Nordkorea interessiert. Es liege am nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, wann Verhandlungen beginnen könnten, erklärte Tillerson am Dienstag. "Wir sind weiterhin interessiert daran, Wege zu einem Dialog zu finden."

Iranischer Generalstabschef zu ungewöhnlichem Besuch in Ankara

Der iranische Generalstabschef ist zu einem "beispiellosen" Besuch in Ankara eingetroffen, um über die Konflikte in Syrien und dem Irak zu sprechen. General Mohammed Hossein Bagheri traf am Dienstag zum Auftakt des dreitägigen Besuchs seinen türkischen Kollegen Hulusi Akar, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Später will er auch Verteidigungsminister Nurettin Canikli und Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen.

IWF: China braucht mehr Privatkonsum und freien Markt

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat China zu einer Erhöhung der Sozialausgaben bei gleichzeitig verringerter Unterstützung für Staatsunternehmen geraten. In seinem Bericht zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen führt die in Washington ansässige Organisation fünf Punkte auf, deren Umsetzung sie den chinesischen Behörden besonders ans Herz legt.

BRASILIEN

Einzelhandelsumsatz Juni +1,2% gg Vm; +3,0% gg Vj

USA

Lagerbestände Juni +0,5%; (PROG: +0,5%) gg Vm

NAHB-Hausmarktindex Aug 68 (Juli: 64)

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug -0,4% gg Juli

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug +2,6% gg Vorjahr

August 15, 2017

