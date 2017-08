NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Einkaufscenter-Spezialisten Deutsche Euroshop haben am Dienstagabend nach der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen angezogen. Die Papiere legten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,96 Prozent auf 35,099 Euro zu. Die Aktie gehört im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von rund 11 Prozent auf Basis des Xetra-Schlusskurses zu den schwächsten Papieren im MDax , der in diesem Zeitraum knapp zwölf Prozent gewann./zb/edh

ISIN DE0007480204

AXC0213 2017-08-15/19:52