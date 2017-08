Seit 1964 dominierte der Konflikt Kolumbien, über 220.000 Menschen starben in den Kämpfen zwischen Guerilla, Militär und rechten Paramilitärs. Nun soll das Land eine neue Blütezeit erleben.

Mit der Übergabe der letzten Waffen ist der mehr als 50 Jahre alte Konflikt mit der linken Farc-Guerilla in Kolumbien offiziell für beendet erklärt worden. Vertreter der Vereinten Nationen übernahmen am Dienstag die letzten zwei Container mit Waffen und Sprengstoff. An dem feierlichen Akt in Fonseca, im Osten an der Grenze zu ...

