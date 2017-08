SessionM, die führende Plattform für Kundenengagement, gab heute bekannt, dass sie im Rahmen des Berichts "The Forrester Wave™: Customer Loyalty Solutions, Q3 2017" als einer der bedeutendsten Anbieter bewertet wurde. SessionM wurde anhand von 30 Bewertungskriterien, darunter Technologieplattform und Umsetzung, Preisgestaltung sowie Kundenbasis, als einer der wichtigsten Anbieter aufgeführt.

"SessionM bietet Programme, die in der Lage sind, die Kundenbindung als positives Ergebnis zu bewerten und nicht nur unter taktischen Gesichtspunkten zu sehen", so das Ergebnis des Forrester Wave Customer Loyalty Solutions Berichts. "Das Selbstbedienungs-Tool der Plattform wurde für Vermarkter entwickelt und bietet ein zentralisiertes Kampagnen-Tool, das die Nutzer in die Lage versetzt, alle Nachrichten von zentraler Stelle aus zu adressieren unabhängig vom Vertriebsweg. Darüber hinaus besitzt es vollständig integrierte Reporting- und Analyse-Tools, sodass die Nutzer nicht gezwungen sind, einen anderen Bildschirm aufzusuchen oder eine andere Schnittstelle zu verwenden. Die von uns angesprochenen Kunden sind mit dem besonderen Ansatz von SessionM, der schnellen Markteinführung und den kompetenten Account-Teams äußerst zufrieden."

SessionM berücksichtigt Echtzeit-Kundenaktionen und -verhalten auf allen Vertriebswegen und ordnet alle Kundendaten in ein relevantes Einzelprofil ein. Durch die Bewertung der Kunden mithilfe wichtiger Metriken und ihre Platzierung aufgrund ihrer Kaufintensität sind die Vermarkter in der Lage, Zielgruppen auf äußerst dynamische Weise und in Echtzeit zu segmentieren. Somit können Organisationen Kundeninteraktionen intelligenter orchestrieren und hyper-personalisierte Einsätze auf einer Eins-zu-Eins-Basis zur Verfügung stellen. Dies führt zu zufriedenstellenderen und gewinnbringenderen Beziehungen und vergrößert die Zahl treuer Kunden.

Die Untersuchungen gemäß Forrester Wave zeigen: "Die heutigen mündigen Verbraucher wünschen sich als Gegenwert für ihre Markentreue nicht nur Punkte und Rabatte: Sie verlangen nach Kontext, Relevanz und individueller Behandlung bei der sie ihre Wertschätzung spüren können."

"Traditionelle Vermarkter, die sich stets auf Bindungstaktiken verließen, werden nun von der aktuellen Entwicklung überholt. Durch die weitere Nutzung dieser herkömmlichen Methoden werden die Interaktionen mit den Kunden abgewertet und lediglich typische Erfahrungen transportiert", so Lars Albright, CEO und Mitbegründer von SessionM. "Wie Forrester im Rahmen des Berichts ,Customer Loyalty Solutions Wave' ausführt, konzentrieren wir uns auf unsere Angebote, die Interesse wecken und Engagement fördern. Indem wir dies bei jeder Interaktion erreichen, helfen wir unseren Kunden, ihre Zielvorgaben umzusetzen Treue für weitere profitable Kunden."

Weitere Informationen über die SessionM Plattform erhalten Sie unter https://www.sessionm.com/what-we-do/.

Der Bericht "The Forrester Wave™: Customer Loyalty Solutions, Q3 2017" steht zum Download bereit unter https://www.forrester.com/.

Über SessionM

SessionM ist eine Plattform für Kundenengagement, die die weltweit innovativsten Marken in die Lage versetzt, stärkere und rentablere Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Plattform lässt sich weltweit an die jeweiligen Unternehmensanforderungen anpassen. SessionM hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter www.sessionm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170815006000/de/

Contacts:

fama PR für SessionM

Jessica MacGregor: 617-986-5024

sessionm@famapr.com