New York (ots/PRNewswire) - Axoni hat heute die Berufung von Joseph Ratterman als unabhängigem Mitglied des Verwaltungsrates bekannt gegeben. Joseph Ratterman war an der Gründung von BATS Global Markets beteiligt und fungierte acht Jahre lang als CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von BATS. Joseph Ratterman sitzt derzeit, nach der Übernahme von BATS für 3,2 Milliarden USD, im Verwaltungsrat von CBOE.



"Es gibt weltweit nur wenige Personen mit der erfolgreichen Laufbahn und technischen Fachkompetenz von Joseph Ratterman beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen des Finanzmarktes. Er ist für Axoni eine herausragende Ergänzung und wir sind höchst erfreut, ihn willkommen heißen zu können", sagte Greg Schvey, CEO von Axoni.



Joseph Ratterman hat seiner Laufbahn in einer Reihe von Positionen in Software, Technik und Management gearbeitet. Von März 1990 bis Dezember 2001 war er Chief Information and Technology Officer bei Bridge Information Systems Inc. Dort verwaltete er ein globales privates Netzwerk und ein Paket von Produkten, welche Fachleuten der Finanzbranche Daten in Echtzeit aus der ganzen Welt bereitstellten.



Mit seiner Berufung wird Joseph Ratterman das fünfte Mitglied des Verwaltungsrates von Axoni und dessen einziger unabhängiger Direktor.



"Ich fühle geehrt, dass Axoni mich in seinen Verwaltungsrat aufnimmt und dass ich dieser schnell wachsenden Technikfirma helfen kann. Ich habe bereits mit den Firmen und Personen in diesem Verwaltungsrat zusammengearbeitet und habe für sie alle höchsten Respekt. Die Vision und Energie des Managementteams und die große Hochachtung, die ich dem derzeitigen Verwaltungsrat entgegenbringe, haben mich überzeugt, beizutreten. Die Technik für verteilte Hauptbuchführung, welche das Unternehmen entwickelt, ist für die Zukunft der Wertpapierbranche wichtig und ich freue mich darauf, diesem Erfolg beizuwohnen", sagte Joseph Ratterman.



Der Beitritt von Joseph Ratterman zum Verwaltungsrat ist ein weiterer Markstein eines geschäftigen Jahres von Axoni. Im Januar wurde bekannt gegeben, dass Axoni von The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ausgewählt wurde, deren Trade Information Warehouse - die rechtlichen Aufzeichnungen praktisch sämtlicher Kreditderivate - auf die verteilte Hauptbuchführung von Axoni umzustellen.



Axoni wurde kürzlich in die Fintech 250 des Jahres von CB Insights aufgenommen und gewann den Derivative Industry Initiative of the Year Award 2017 von Global Capital. Das Unternehmen konnte in diesem Jahr zudem eine strategische Finanzierungsrunde einer Liste bemerkenswerter Investoren bekannt geben, darunter Wells Fargo, NEX Group, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Thomson Reuters, F-Prime Capital, Andreessen Horowitz und DCG.



Über Axoni



Schvey Inc. (fungierend als Axoni) ist ein Technikunternehmen für die Kapitalmärkte mit Sitz in New York, das sich auf Infrastruktur für verteilte Hauptbuchführung konzentriert. Die Firma wurde 2013 von einem Team von Unternehmern für verteilte Hauptbuchführung und Verschlüsselungsspezialisten gegründet. Im Produktangebot von Axoni finden sich Bereitstellung verteilter Hauptbuchführung, maßgeschneiderte Vertragsentwicklung und Analysetools.



