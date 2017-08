Essen (ots) - Er hat die Lufthansa herausgefordert, und das war am Ende doch zwei Nummern zu groß: Joachim Hunold, der mit Air Berlin zunächst eine fabelhafte Erfolgsgeschichte in den Himmel schrieb, hat den Absturz des Unternehmens nun auch mindestens mit zu verantworten. Seinen mehr oder weniger talentierten Nachfolgern an der Spitze gelang es nicht mehr, alte Fehler auszubügeln, sie machten neue.



Es mutet wie eine groteske Pointe an, dass ausgerechnet die Fluggesellschaft, die Hunolds Anfangsstrategie der radikalen Kostensenkung am besten kopiert hat, nun bei der Beerdigung von Air Berlin als Konkurrent kräftig mitgeholfen hat und diese seit Jahren vorhersagt: Ryanair macht längst auch der Lufthansa zu schaffen. Und wird mit ihr um freiwerdende Flugrechte streiten.



Dass der Bund nun für eine Weile bei Air Berlin aushilft, mögen Marktradikale bedauern. Hier geht es aber nicht nur um immerhin 8500 Beschäftigte und ihre gefährdeten Arbeitsplätze, sondern auch um Hunderttausende, die mit Air Berlin aktuell Flüge gebucht haben und sicher sein müssen, dass sie wieder nach Hause kommen. Sie alle dürfen nicht zu Opfern einer verfehlten Unternehmensstrategie werden.



