Essen (ots) - Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutlicher als an den Schulen kann man das nicht ablesen: Jeder dritte Schüler in NRW hat eine Zuwanderungsgeschichte. An allgemeinbildenden Schulen stieg der Anteil von Jungen und Mädchen, die entweder im Ausland geboren wurden, mindestens ein ausländisches Elternteil haben oder zu Hause kein Deutsch sprechen, in wenigen Jahren von 30 auf knapp 37 Prozent.



Dass sich dieser Trend fortsetzt, liegt auf der Hand: Denn an den Grundschulen haben schon heute zwei von fünf Schülern ausländische Wurzeln. Und: All diese jungen Menschen werden irgendwann erwachsen, wollen studieren, arbeiten, wohnen. Das ist deutsche Realität.



Das Ganze ist eine Riesenherausforderung für die Gesellschaft. Der Vorteil: Die Aufgabenstellung ist klar. Kein Schulpolitiker kann später sagen, er habe nichts gewusst.



Chancen und Risiken sind allerdings nicht gleichmäßig verteilt. Die eine Schule hat einen Migrantenanteil von 90 Prozent, an der anderen spielt Zuwanderung keine Rolle. Die Unterschiede ziehen sich quer durch die Städte. Hier die richtigen schulpolitischen Akzente zu setzen, wird der Schlüssel für die Zukunft sein.



