Halle (ots) - Es ist allerdings kaum denkbar, dass die Europarichter das Handeln der Notenbanker für illegal erklären werden. Sie wollen bestimmt nicht als diejenigen in die Geschichte eingehen, die eine neue Währungs- und Wirtschaftskrise in Europa ausgelöst haben. Es spricht einiges dafür, dass die Zentralbank 2018 den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik einleitet. Wenn das Gericht erst danach eine Entscheidung fällt, wird diese einen Sachverhalt betreffen, der keine praktische Relevanz mehr hat.



