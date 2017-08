NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Dienstag ihre Rekordfahrt mit einem neuen Höchststand von 162,195 US-Dollar fortgesetzt. Damit übertrafen die Papiere des iPhone-Herstellers die bisherige Bestmarke von 161,83 Dollar aus der Vorwoche. Zuletzt notierten sie an der Spitze des Dow Jones Industrial 1,12 Prozent höher bei 161,64 Dollar.

Weiterhin treibt die Aussicht auf die baldige Einführung eines neuen iPhone-Modells die Aktien an. Mittlerweile scheint es beim iPhone 8 auf einen Verkaufsbeginn im September hinauszulaufen. Zuletzt war spekuliert worden, das nächste iPhone könnte wegen technischer Komplexität später kommen. Das hatte die Aktien von Apple teilweise belastet.

MEHR WERT ALS DIE 8 GRÖSSTEN DAX-WERTE

Zudem hatte jüngst eine wahre Flut von Experten in Reaktion auf die erfreulichen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal ihre Kursziele für die Papiere angehoben. Apple verkaufte im vergangenen Quartal gut 41 Millionen seiner Smartphones - zwei Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg um 12 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar und der Umsatz um 7 Prozent auf 45 Milliarden Dollar. Die Geldreserven wuchsen auf mehr als 260 Milliarden Dollar.

An der Börse ist der Technologiekonzern nun bereits rund rund 835 Milliarden Dollar schwer und somit das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung ist sogar höher als jene der acht wertvollsten Dax-Werte zusammen. Selbst der Erzrivale Samsung steht mit einem Börsenwert von umgerechnet immerhin 263 Milliarden Dollar wie ein Leichtgewicht da.

AUCH BEIM WERTZUWACHS BESSER ALS KONKURRENZ

Auch die Wertentwicklung von Apple in den vergangenen Monaten sieht relativ beeindruckend aus: Seit Jahresbeginn kletterten die Apple-Aktien um rund 40 Prozent, wohingegen Samsung-Papiere um "lediglich" 25 Prozent anzogen. Auch der Abstand zur Google-Mutter Alphabet , deren Wert im bisherigen Jahresverlauf um 18 Prozent stieg, wuchs weiter.

Apple könnte als erste börsennotierte Firma überhaupt demnächst die magische Grenze von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung knacken. Bei der Einführung des ersten iPhone vor zehn Jahren waren die Apple-Aktien noch für weniger als ein Zehntel des aktuellen Preises zu haben.

BEI AKTIENKURS VON 194 DOLLAR FÄLLT DIE BILLION-MARKE

Um als Unternehmen mehr als eine Billion Dollar wert zu sein, müsste die Aktie auf knapp 194 Dollar steigen - also noch mal rund 20 Prozent. Aktuell trauen das dem Papier nur zwei der von Bloomberg erfassten Experten zu. Die Experten voon CM Research und Drexel Hamilton haben ihr Kursziel bei 210 beziehungsweise 208 Dollar festgesetzt.

Aktuell empfehlen 35 der 45 von Bloomberg erfassten Analysten das Papier zum Kauf und keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 172,50 Dollar./zb

