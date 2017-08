Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin für eine Übernahme der Fluggesellschaft durch den Konkurrenten Lufthansa ausgesprochen. "Jetzt kommt es darauf an, Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen dauerhaft zu sichern. Ein Einstieg der Lufthansa wäre ein positives Signal", sagte Laschet am Dienstagabend der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe).



Air Berlin erfülle eine wichtige Drehkreuzfunktion in NRW, die es ebenso wie die Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten gelte. Laschet hat nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bereits am Dienstag mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr über die Interessen des Landes in der Air Berlin-Krise gesprochen.



