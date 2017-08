Muttenz (awp) - Der Chemiekonzern Clariant sieht sich beim geplanten Zusammenschluss mit dem US-Mitbewerber Huntsman auf Kurs. So habe die US-Kartellbehörde Federal Trade Commission (FTC) am Vorabend ein zweites Auskunftsersuchen an die beiden Unternehmen gerichtet. Dieses betreffe aber lediglich zwei Produkte, teilte Clariant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...